"Lo de los atrasos en los sueldos no me gusta, porque se firma de común de acuerdo con los dirigentes algo que, en teoría, pueden pagar y evidentemente no es así, porque a muchos jugadores se le debe hace rato", reconoció en las últimas horas el capitán de Unión, Jonathan Bottinelli, respecto a un tema candente en el fútbol argentino: la presión por parte de Agremiados para que los futbolistas intimen a los clubes ante las deudas. En diálogo con radio Cooperativa AM 770, el zaguero pidió apostar por el diálogo para que haya un mayor entendimiento con AFA, a la vez que entendió que sacar los descensos no sería beneficioso para nadie.

• LEER MÁS: Luis Spahn dijo cuántos técnicos están apuntados por Unión

"Sacar los descensos no lo veo bien para el fútbol argentino y no para alguien en especial. La realidad es que hay incertidumbre sobre los contratos que se vencen el 30 de junio y uno no sabe cuándo se podrá firmar uno. Eso genera dudas y miedo también", agregó el emblema rojiblanco sobre el mismo hilo conductor.

Jonathan Bottinelli.jpeg El capitán de Unión, Jonathan Bottinelli pido un mayor diálogo entre la AFA y los jugadores.

Esto va de la mano de la determinación de AFA de suprimir los descensos, algo que le permitiría a los clubes evitar contrataciones y contratos altos, apostando por las inferiores y así no afrontar altos costos. Lógicamente esto le restaría chances a los jugadores, más que nada los que quedan sin resolución después del 30 de junio. Más que nada, producto de esta cuarentena por la por la pandemia del coronavirus.

• LEER MÁS: Carabajal: "A Madelón ya se lo veía un poco fastidioso"

Asimismo, si no hay renovaciones muchos se quedarían sin cobrar hasta la vuelta del fútbol oficial, que todo pinta para que sea entre agosto y septiembre. "Sería vivir de los ahorros aquellos que pudieron juntar, porque hay otros que viven el día a día. En mi caso, soy de Buenos Aires y vivo en Santa Fe, donde pago alquiler, a lo que se le suma el colegio de mis hijos, entonces entrás a dudar de si seguir pagando. Por eso una vez que tenés las cosas claras analizás, en mi caso, seguir en la ciudad o no", apuntó Jonathan Bottinelli.

Jonathan Bottinelli.jpg Jonathan Bottinelli que está situación genera incertidumbre y "miedo" en los jugadores. José Busiemi - UNO Santa Fe

Por tal motivo, el jugador de Unión mencionó que está muy metido en esta situación: "Estamos en eso. No sé si es luchar lo que se hace, más bien opinar y los jugadores merecemos ser escuchados para sacar algo bueno de todo esto. Somos una parte importante del fútbol y creo que lo mejor siempre es el diálogo" .

• LEER MÁS: Unión: "Mi idea siempre fue triunfar en Unión"

"Hablé con el presidente (Luis Spahn). En nuestro caso estamos muy bien. Nos dijo que va pilotear esta tormenta ejecutando un protocolo para ir pagando el 50% del sueldo a los que ganamos más de cierto monto. Después veremos la otra parte. Del contrato no se habló nada, porque tampoco tenemos entrenador y hasta que esté no puedo saber. Más que nada para saber si me va a tener en cuenta o no", enfatizó el marcador central de Unión.

Jonathan Bottinelli.jpg Jonathan Bottinelli termina su contrato en Unión el 30 de junio y no sabe si continuará. UNO Santa Fe / José Busiemi

A su vez, contó que tienen contacto permanente con el secretario general de Agremiados, Sergio Marchi: "Con el turco hablamos a diario y quedamos para hacer una llamada grupal esta semana para brindar más información sobre las decisiones de AFA".

• LEER MÁS: Zurbriggen: "Unión tiene mucho sentido de pertenencia"

En el final, Jonathan Bottinelli trató de ponerle paños fríos a la posibilidad de un paro de jugadores: "No sé si se puede tomar esa medida. Pero antes hay que llegar a un diálogo para comunicar nuestras inquietudes y ver cómo hacemos con los descensos, además de ver si van a abrir un mercado, porque al no querer renovar automáticamente los contratos hasta diciembre como queríamos en un momento, en mi caso, quedaría desempleado y con la imposibilidad de fichar en otro lado. Tendremos que ceder todas las partes, porque sino terminaremos en una medida que no es buena para nadie".