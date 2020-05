Zurbriggen: "Unión tiene mucho sentido de pertenencia"

Por entrega, perfil bajo y dedicación, Santiago Zurbriggen es uno de los jugadores que siempre tiene un lugar reservado en los hinchas de Unión.

Le tocó afrontar épocas de sufrimiento pero también con parte del plantel actual también supo de jornadas plagadas de aplausos, festejos y resultados importantes.

En un mano a mano con Unión en tu Dial, el valesano volvió a recordar sus comienzos y por supuesto hablo de su querido Unión.

"En Unión se formó un lindo grupo, coseché muchos amigos que me dejó el club en la última temporada que estuve. La parte humana de los jugadores que formó Unión es impresionante", arrancó expresando.

Más adelante, recordó que "yo arranqué en 2006, hubo una prueba de jugadores y con el Morocho Magnín nos fuimos desde San Jerónimo Norte. En ese momento estaba Jorge Mauri y Sergio Lerman en inferiores. Empecé a recorrer el camino en las inferiores hasta que llegó en 2009 el momento del llamado a Primera División".

Con mucha claridad, Zurbriggen recordó que"eramos una camada de muchos jugadores que hicimos esa pretemporada y a los tres meses tuve mi debut en Primera contra Boca Unidos. Ganamos 1-0 con gol de Claudio Guerra, esa primera experiencia la tuve junto al Turco Alí en el banco como entrenador, había mucha gente conocida y un plantel repleto de chicos de inferiores".

Santiago Zurbriggen 1 Santiago Zurbriggen llegó desde San Jerónimo Norte y creció en Unión.

En todo momento, el defensor resaltó que "eramos muy amigos, teníamos una buena relación con todos en ese grupo, se formó un lindo plantel. El ascenso después viene en 2011 con un par de nombres que cambiaron, la unión de ese plantel fue vital, el aporte de los más grandes para los más chicos. Está bueno siempre que no haya divisiones".

En otro tramo de la charla, cuando tuvo que recordar algunos puntos de ese ascenso en 2011, el Valesano disparó: "Yo era muy joven, Unión hacía 8 años que estaba en la B Nacional, la gente se fue entusiasmando con el ascenso, eramos también muchos pibes hinchas del club, fue un momento hermoso que nunca me lo voy a olvidar".

Siempre se habla de procesos a largo plazo, donde los resultados tarde o temprano llegan. Al respecto, Zurbriggen apuntó: "Unión entendió muy bien que era un proceso a largo plazo, la camada del 2009 trajo muchos progresos, fue creciendo contínuamente, en el fútbol solo se piensa en el resultado, no solamente hay que quedarse en eso. En inferiores hay que formar y que el jugador llegue lo más desarrollado a Primera. Cuando yo me fui en 2016 el club había avanzado mucho en eso, con sentido de pertenencia, jugadores que van a ver las inferiores, donan cosas, eso es lo que debe tener cada club".

Este tiempo de cuarentena junto a los suyos le sirve a Zurbriggen para compartir más momentos en familia, por eso no dudó en expresar que "me fui en 2008 de mi casa y si bien estaba cerca, no tuve tiempo para estar con mi familia. Los primeros años viajábamos con Magnín todos los días, después me fui a vivir a Santa Fe".

Antes de despedirse, respecto a su actualidad en Alvarado, enfatizó: "Estaba con el pase en mi poder, me hablaron muy bien del club, llegó Juampi Pumpido al club, fue todo muy rápido, muchos hicieron fuerza y me incluyo para que se de. Alvarado es un club muy bueno, una ciudad muy linda, y puedo compartir el plantel con jugadores conocidos y con pasado en Unión".