Carabajal: "A Madelón ya se lo veía un poco fastidioso"

Gabriel Carabajal se encuentra en Santa Fe junto a su familia llevando adelante el aislamiento social y obligatorio, que incluye la rutina de trabajo que les envía a los jugadores el preparador físico Hugo Díaz. En diálogo con LT9, el volante rojiblanco habló de todos los temas, entre ellos la salida de Leonardo Madelón.

"La llevamos bastante bien, obviamente que los entrenamientos no son los mismos, se hace lo que se puede pero tratamos de mantenernos para que cuando esto se reanude estemos de la mejor forma. El profe nos envía una rutina tres veces por semana, pero los otros días tenemos trabajo para hacer. Entrenamos en un solo turno, todos los días, pero por la tarde entreno de nuevo para que sea más llevadero", comenzó relatando.

Y siguió: "Tres veces por semana entrenamos todos juntos con mis compañeros a través de la aplicación zoom. Y los restantes días se trabaja de manera individual. En mi caso por la tarde me pongo a correr en el patio de mi casa, pero te cansás se hace pesado dar vueltas en el mismo lugar. Por eso además hago ejercicios con pelota, para no perder la costumbre".

Consultado respecto a las decisiones que se tomaron en AFA indicó: "Es un tema muy delicado, del cual prefiero mantenerme al margen. Botti (Bottinelli) nos comenta lo que hablan en las reuniones de los capitanes, pero trato de no meterme en ese tipo de informaciones. Priorizo disfrutar de la familia y entrenarme".

Respecto a la situación que se vive en Unión contó: "Hubo una charla la semana pasada con los dirigentes, nosotros estamos bien. Hay que ver como sigue, pero por el momento estamos bien respecto al cobro. Esta situación saca a la luz como están realmente los clubes. Y ahí te das cuenta que Unión está ordenado, que hizo las cosas bien".

A la hora de hacer un balance con la camiseta rojiblanca manifestó: "La deuda que tengo es no haber sido regular, no tener un rendimiento equilibrado. Me quedó ese sabor amargo de no ser regular y espero tener mayor continuidad, que me lo impidieron las lesiones. Tuve un buen arranque, uno cuando llega a un club se esfuerza para demostrar, pero esa presión mental quizas me afectó en las lesiones. Trataremos de estar más tranquilos, tener menos presión y manejarla de otra manera".

image.png

Y respecto al rendimiento del equipo opinó: "El partido con Mineiro como local fue muy bueno, con River pese a perder también se jugó bien. Pero la realidad indica que fuimos irregulares y eso debemos mejorarlo para que el equipo no tenga lapsos de buenos momentos, sino que sea más parejo en cuanto al rendimiento en un torneo".

Ya en el final de la nota habló sobre la renuncia de Leonardo Madelón "Sorprendió porque habíamos conseguido el pase a la siguiente fase de la Sudamericana, dentro de todo el torneo nuestro no había sido malo. Pero a Leo ya se lo veía un poco fastidioso con el tema de los jugadores que se habían ido días antes de arrancar el torneo, por lo cual sorprendió su salida, pero tenía sus motivos y algunos se entienden para haber tomado esa decisión".

Por último consultado por la experiencia de jugar sin público como sucedió con Arsenal y que puede seguir de esa manera cuando se reanude el fútbol respondió: "Es bastante diferente, fue la primera vez que me tocó jugar en esa circunstancia, se escucha todo. Pero en esta situación debemos aceptar que si se reanuda la competencia sea sin público. La prioridad es la salud, mientras que arranque el fútbol que sea de la manera que nos convenga a todos".