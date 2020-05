Luis Spahn dijo cuántos técnicos están apuntados por Unión

El presidente de Unión, Luis Spahn, fue noticia a nivel nacional con sus declaraciones de la semana pasada. Lo que hizo ruido fue que, a su parecer, " agremiados tiene un arma poderosísima para aniquilar cuatro o cinco clubes" tras el ida y vuelta que hubo por la determinación de AFA de quitar los descensos. La cuarentena por la pandemia del coronavirus se volvió una demoledora crisis económicas para la instituciones y por eso hay muchas dudas de lo que pasará. Por lo pronto, el titular rojiblanco volvió a referirse a la contratación del nuevo técnico y dejó un claro mensaje respecto a la vuelta del fútbol y este aislamiento obligatorio.

"Por ahí veo que la gente no entiende lo que está pasando. Para mí a esta altura la campaña es exitosa. Se pensaba que no iban a alcanzar los pulmotores y hoy están sobrando. Por eso lo que se hizo en esta cuarentena dio réditos", explicó en diálogo con La Red Rosario respecto al avance de la enfermedad en Argentina.

Luis Spahn 1.jpg El presidente de Unión, Luis Spahn, admitió que hay cuatro nombres en la mira, pero aún no se avanzó en la contratación del técnico, Prensa Unión

Pero luego si hizo foco en el deporte más popular del país e insistió con su postura: "Nos queda todavía por caminar mayo y junio y calculo que en julio volveremos a trabajar y en agosto o septiembre a jugar. Pero es mi presunción. En un mes habrá un panorama más claro, ya que será el momento donde haya que hablar de contratos, donde muchos jugadores pueden quedar libres y estar tres meses sin cobrar. El peso de esta circunstancia no llevará a esta situación y no queda otra que entenderlo".

Aunque Luis Spahn sorprendió con una revelación posterior ante el escenario actual: "El jugador va a pedir que se vuelva a entrenar, porque lleva varios días trabajando encerrado. Todo está evolucionando y la gente ya empieza a soltarse porque no puede estar sin trabajar y hasta sale escondida para hacerlo. La reclusión fue muy emocional los primeros 15 días, pero ahora la cosa se relajó y debe andar en la calle. Al presidente sé que le pesa la cantidad de muertos, pero la realidad es que por otra lado cuesta avanzar".

En el final de la entrevista, no dio muchos más detalles sobre la designación del nuevo entrenador, pero sí tiró un número que quizás antes no hizo: "Todavía no está decidido el nuevo técnico. Nos ganamos un pequeño quini al ahorrarnos dos meses de salario. Quizás este tiempo nos dio una brecha además de esperar la definición de jugar con o sin descensos. Eso nos permite tomar un camino respecto a uno de los cuatro técnicos que tenemos apuntados. Todavía no se sabe bien qué va a pasar. Hablé con el presidente (Claudio, de la AFA) Tapia y me dio que tomaba en cuenta todos los puntos que le di. Puede que se mocionen en la asamblea del 19 de mayo ".