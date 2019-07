Colón dio un gran paso hacia adelante el jueves pasado superando como visitante a Argentinos Juniors y así acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Fue una demostración de carácter de un equipo que una semana atrás había mostrado y que, en base a constancia, echó por tierra con los aires de pesimismos y salir a copar la parada en una cancha en la que casi nunca gana.

"Sabíamos que sería una fase disputada, que lo de Santa Fe fue un gol nada más en un partido en el que casi no hubo ventajas. Quizás se magnificó mucho la victoria de Argentinos y en demérito de lo que habíamos hecho nosotros. Fue así como los chicos hicieron un gran partido, anulando al rival. Logramos el gol y luego tuvimos la fortuna de pasar en los penales. Amén de todo eso, nos dejó conforme el rendimiento", reconoció en las últimas horas en diálogo con Radio EME 96.3 el entrenador sabalero, Pablo Lavallén.

Embed ✊ ¡Dos cabezazos en el área y gol de @ColonOficial! Christian Bernardi anotó el único gol de la noche para forzar los penales cuando sólo quedaban 20 minutos. pic.twitter.com/9hbS7eRWwn — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 19, 2019

Más allá de los conceptos que vertió en conferencia de prensa pos partido, el DT, ya con la revoluciones más bajas –aunque casi siempre se lo ve tranquilo–, hizo una análisis más medular de cómo fue la serie ante el Bicho, resaltando en todo momento que existe un progreso: "A nivel idea, Colón tuvo mucho más claras las cosas en comparación al primer partido en Santa Fe. Desde lo actitudinal y la entrega, no se le puede reprochar nada a los jugadores. Quizás en su momento fuimos desordenados en la ambición de ir a buscar la victoria. Después no tocó ir a una cancha complicada, donde Argentinos no pierde mucho y por eso intentar tener una propuesta mejor era fundamental. Eso habla de un crecimiento pese a la urgencia de sacar adelante el partido. Muchas veces lo complejo es mantener la calma para lograr cumplir el plan de juego".

Pero su argumento no quedó solo ahí: "Trabajamos para que le quede el carril a los laterales, sobre todo con (Alex) Vigo. La idea era que el equipo someta al rival desde la posición y que no pueda solucionarlo. Creo que lo hicimos bien. Hablamos mucho en la semana, sobre todo en el trabajo de (Matías) Fritzler de meterse entre los centrales como líbero y que el centro le quede a (Marcelo)Estigarribia y (Rodrigo) Aliendro. Quizás (Lucas) Acevedo tuvo algunas dudas por no jugar fácil o despejar en el primer partido. Algo propio de un jugador que se quiere mostrar. Esta vez fue mucho más simple y fue firme. El pocas palabras el jugador que fuimos a contratar. Toda la defensa estuvo bien".

Colón Pablo Lavallén.jpg UNO / José Busiemi

Una de las consultas fue si justamente este 1-0 en La Paternal fue la mejor producción al cabo de 13 presentaciones en el Sabalero. Dijo que sí, algo que mantuvo y extendió: "Sí. Se redondeó un partido sólido, más allá de que la posesión; cuando la pelota fue por el piso fuimos los que más la controlamos y sostuvimos. Hubo una gran concentración y despliegue. Teniendo en cuenta la situación, ahí es donde uno se queda tranquilo, que en un momento complicado el equipo apareció. Los jugadores mostraron que pueden jugar bien y tener un estilo".

"Empezamos a encontrar algunas de las variantes que pretendemos, de jugar de dos o tres formas distintas. Creemos que llegarán algunos jugadores más y a partir del sábado tendremos por delante la primera final de la Superliga, pensando en «meternos en otra Copa Sudamericana o por qué no la Libertadores», que disiparía cualquier tipo de riesgo con el promedio. Una cosa te llevará a la otra. Con la decisión y audacia del otro día, nos llevará por buen camino", acotó.

lavallen.jpg

Por más que suene reiterativo, Lavallén se quedó más con el rendimiento que con la continuidad en el torneo internacional: "Siempre digo que «este es un deporte en el que se usan los pies pero se juega con la cabeza». Podés ser muy hábil, pero si no tenés las ideas claras es complicado prosperar. Estamos en ese trabajo, de darle las facilidades a los jugadores y que se sientan confiados. Por eso me quedé muy conforme con lo que hizo el equipo en los 90', pese a lo que se dio en los penales. Cuando uno da todo siempre queda algo positivo".

Embed ⚽ ¡La definición por penales que clasificó a @ColonOficial en la #Sudamericana! Fueron 1⃣4⃣ remates, 7⃣ convertidos y 7⃣ errados. pic.twitter.com/uVROIWiI6Z — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 19, 2019

"Todos esperamos que Colón sea un equipo con personalidad. Desde lo físico dimos muy buenas respuestas y la meta es que cualquier jugador siempre esté al máximo de sus posibilidades. Estamos ante un buen parámetro para seguir construyendo algo bueno. Si seguimos de esta forma nos vamos a ilusionar mucho", explicó.

En el cierre de la entrevista, fue contundente al contar que espera por más caras nuevas: "Creo que van a llegar entre tres o cuatro jugadores. Pensamos en que hay que tener un plantel con recambio. Que sea un grupo de 31 o 32 con un plus para generar una gran competencia interna".