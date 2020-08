El anhelo de Matías Borsatti en Unión para la Liga Argentina

El escolta Matías Borsatti irá por más cuando se pueda volver a jugar de manera oficial y Unión dispute la campaña 2020-21 de la Liga Argentina. "La verdad que estamos teniendo una vida bastante normal, estamos entrenando a full y contento por esa parte que volvimos a tocar la pelota. Busqué ayudar a todos en mi casa a hacer cosas, aproveché para hacer otras cosas que me gustan y no estar tan pendiente del básquet, pero hubo un momento donde se empezó a extrañar”, apuntó.

Su permanencia representará la quinta temporada para el santafesino que acumula 161 partidos con 867 puntos convertidos. En este sentido no dudó en expresar que “este año Unión apuntará a armar un equipo con varios chicos del club y será una buena oportunidad para tomar responsabilidades, nos estamos preparando para afrontarlo de la mejor manera”.

image.png Matías Borsatti se ilusiona con ser protagonista en Unión durante la próxima Liga Argentina

Más adelante, añadió que “es una alegría vivir lindos años, Unión es un club en el que me gusta estar, estoy muy cómodo, con mi familia cerca y será muy lindo comenzar una nueva temporada”.

En otro tramo de la charla refrendó que “el club apunta a un proyecto con chicos de las canteras, es una idea de juego que arrastramos, esperemos hacerlo con la mejor química y arrancar con esa idea desde el vamos”.

Antes de su despedida, cuando le tocó referirse a su evolución desde que llegó al conjunto rojiblanco, Borsatti disparó: “Me hicieron crecer mucho en el entendimiento del juego, era algo que me costaba más, después con los años uno se da cuenta que con el cuerpo no saca más ventaja y hay que pulir detalles. La idea me sirvió porque me gusta jugar como lo hace Unión y correr la cancha”.

Gentileza: Marcapersonalweb.