Unión vs Agropecuario: operativo de seguridad y accesos para la Copa Argentina

El duelo en el estadio Estadio Marcelo Bielsa tendrá controles, cortes de calles y horarios definidos para el ingreso de los hinchas

El cruce entre Unión y Agropecuario , por los 32avos de final de la Copa Argentina , se disputará este lunes desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa , en un contexto marcado por un importante operativo de seguridad , con anillos de control, cortes de tránsito y un esquema detallado para el ingreso del público.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso un operativo especial para el encuentro, que incluirá múltiples anillos de control en las inmediaciones del estadio. El despliegue comenzará a las 17:15 , horario en el que también se pondrán en marcha los cortes de calles y las restricciones vehiculares , con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo del evento.

Horarios clave: ingreso, apertura y cortes de tránsito

El cronograma establecido para el partido contempla distintos momentos importantes para los hinchas:

17:00: inicio de cortes de calles en la zona del estadio.

inicio de cortes de calles en la zona del estadio. 17:15: comienzo del operativo de seguridad.

comienzo del operativo de seguridad. 19:15: apertura de puertas para el ingreso del público.

apertura de puertas para el ingreso del público. 21:15: inicio del partido entre Unión y Agropecuario.

Las autoridades recomiendan asistir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

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Accesos y ubicaciones de los hinchas en el estadio

El esquema de ingreso estará dividido según las parcialidades:

Unión de Santa Fe: Popular Norte por Pueyrredón . Platea Este, palcos y sector para personas con discapacidad también por Pueyrredón . Estacionamiento por Av. Intendente Morcillo .

Agropecuario Argentino: Popular Sur y acceso para personas con discapacidad por Av. Ponce . Palcos, prensa y estacionamiento por Av. Infante / Claudio Newell .



Además, las delegaciones y autoridades tendrán ingreso por Av. Intendente Morcillo y Av. Dr. C. Lassaga.

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Cortes de calles y anillos de control en las inmediaciones

El operativo contempla una serie de cortes estratégicos en los alrededores del estadio, entre ellos:

Bv. Oroño y Av. Ponce

Bv. Oroño y Av. Lugones

Av. Ovidio Lagos y Av. Presidente Perón

Av. Pellegrini y Av. Ovidio Lagos

Av. Pellegrini y Av. Centenario (Newell’s)

Bv. Oroño y Av. Intendente Morcillo

Estos puntos formarán parte de los anillos de seguridad, donde se realizarán controles para ordenar el acceso de los hinchas. El duelo entre Unión y Agropecuario no solo será determinante en lo deportivo, sino que también implicará un importante despliegue logístico para garantizar la seguridad de miles de espectadores. Con accesos delimitados, horarios estrictos y controles en distintos puntos, la organización apunta a que la jornada se desarrolle con normalidad.