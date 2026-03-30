Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión vs Agropecuario: operativo de seguridad y accesos para la Copa Argentina

El duelo en el estadio Estadio Marcelo Bielsa tendrá controles, cortes de calles y horarios definidos para el ingreso de los hinchas

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 16:12hs
Unión vs Agropecuario: operativo de seguridad y accesos para la Copa Argentina

Prensa Unión

El cruce entre Unión y Agropecuario, por los 32avos de final de la Copa Argentina, se disputará este lunes desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa, en un contexto marcado por un importante operativo de seguridad, con anillos de control, cortes de tránsito y un esquema detallado para el ingreso del público.

Operativo de seguridad para Unión vs Agropecuario en Rosario

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso un operativo especial para el encuentro, que incluirá múltiples anillos de control en las inmediaciones del estadio. El despliegue comenzará a las 17:15, horario en el que también se pondrán en marcha los cortes de calles y las restricciones vehiculares, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo del evento.

Horarios clave: ingreso, apertura y cortes de tránsito

El cronograma establecido para el partido contempla distintos momentos importantes para los hinchas:

  • 17:00: inicio de cortes de calles en la zona del estadio.
  • 17:15: comienzo del operativo de seguridad.
  • 19:15: apertura de puertas para el ingreso del público.
  • 21:15: inicio del partido entre Unión y Agropecuario.

Las autoridades recomiendan asistir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

LEER MÁS: Unión y Agropecuario, cara a cara: todos los datos que marcan la previa copera

Accesos y ubicaciones de los hinchas en el estadio

El esquema de ingreso estará dividido según las parcialidades:

  • Unión de Santa Fe:
    • Popular Norte por Pueyrredón.
    • Platea Este, palcos y sector para personas con discapacidad también por Pueyrredón.
    • Estacionamiento por Av. Intendente Morcillo.
  • Agropecuario Argentino:
    • Popular Sur y acceso para personas con discapacidad por Av. Ponce.
    • Palcos, prensa y estacionamiento por Av. Infante / Claudio Newell.

Además, las delegaciones y autoridades tendrán ingreso por Av. Intendente Morcillo y Av. Dr. C. Lassaga.

image

Cortes de calles y anillos de control en las inmediaciones

El operativo contempla una serie de cortes estratégicos en los alrededores del estadio, entre ellos:

  • Bv. Oroño y Av. Ponce
  • Bv. Oroño y Av. Lugones
  • Av. Ovidio Lagos y Av. Presidente Perón
  • Av. Pellegrini y Av. Ovidio Lagos
  • Av. Pellegrini y Av. Centenario (Newell’s)
  • Bv. Oroño y Av. Intendente Morcillo

Estos puntos formarán parte de los anillos de seguridad, donde se realizarán controles para ordenar el acceso de los hinchas. El duelo entre Unión y Agropecuario no solo será determinante en lo deportivo, sino que también implicará un importante despliegue logístico para garantizar la seguridad de miles de espectadores. Con accesos delimitados, horarios estrictos y controles en distintos puntos, la organización apunta a que la jornada se desarrolle con normalidad.

Unión Agropecuario Copa Argentina Marcelo Bielsa Rosario
Noticias relacionadas
una baja y un retorno inesperado en union para el cruce de copa argentina ante agropecuario

Una baja y un retorno inesperado en Unión para el cruce de Copa Argentina ante Agropecuario

las chicas de union fueron apabulladas por river y siguen sin ganar en primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

madelon sorprende con varios cambios en union para debutar en la copa argentina

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

comenzo la venta de entradas de union para el debut en la copa argentina

Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

Lo último

Festejos de Gimnasia y Alma en el inicio del Apertura femenino de la ASB

Festejos de Gimnasia y Alma en el inicio del Apertura femenino de la ASB

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Último Momento
Festejos de Gimnasia y Alma en el inicio del Apertura femenino de la ASB

Festejos de Gimnasia y Alma en el inicio del Apertura femenino de la ASB

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes

Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes

Colón da vuelta la página y ya se enfoca en San Miguel con varios temas a seguir

Colón da vuelta la página y ya se enfoca en San Miguel con varios temas a seguir

Ovación
Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes

Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Colón se sacó la mochila: triunfo clave y fin a varias rachas negativas

Colón se sacó la mochila: triunfo clave y fin a varias rachas negativas

Cómo le fue a Unión con Sebastián Zunino como árbitro

Cómo le fue a Unión con Sebastián Zunino como árbitro

Policiales
Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe