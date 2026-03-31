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Mauro Pittón valoró la clasificación y remarcó: "Supimos manejar el partido"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, destacó el orden táctico tras el 2-0 en Copa Argentina y admitió dificultades en la presión.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 00:19hs
Mauro Pittón valoró la clasificación y remarcó: Supimos manejar el partido

Prensa Unión

Tras el triunfo y el pase de ronda, Mauro Pittón analizó un partido exigente desde lo táctico, donde Unión debió ajustar su presión y mejorar sus transiciones para imponerse, destacando que “nos costó, pero supimos manejarlo después del gol”, en un duelo que exigió paciencia y lectura de juego.

El capitán de Unión habló de ajustes en la presión

El mediocampista reconoció que el equipo no logró imponer su intensidad habitual durante varios pasajes del encuentro. “Por momentos nos costó emplear esa presión que nos caracteriza”, explicó, en referencia a un rival que se cerró bien en bloque bajo y dificultó la circulación interna. Desde lo posicional, Pittón marcó que el equipo fue encontrando soluciones con el correr de los minutos: “Empezamos a recuperar más arriba”, señaló, lo que permitió mejorar las transiciones ofensivas y jugar más cerca del arco rival.

Gol clave de Tarragona y control del trámite

El capitán hizo hincapié en la importancia del primer tanto, convertido sobre el cierre de la primera mitad: “Fue un gol clave en lo psicológico”, afirmó. Ese impacto anímico modificó el desarrollo del complemento, donde Unión logró administrar mejor los tiempos y los espacios. A partir de ahí, el equipo pudo sostener el resultado con mayor orden, aunque también generó situaciones para ampliar la ventaja. “Uno quiere cerrar el partido antes, pero lo importante es que logramos la clasificación”, agregó.

Consultado por el presente del grupo y el respaldo al entrenador, Pittón fue claro: “Nos transmite confianza”, dijo sobre Leonardo Madelón. Además, destacó el trabajo colectivo: “Venimos por buen camino”, una frase que refleja la cohesión interna del plantel. En cuanto a los objetivos, evitó caer en euforias, pero dejó en claro la ambición: “Queremos seguir creciendo y competir”, sostuvo, remarcando que el equipo tiene margen de mejora en varios aspectos del juego.

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Mentalidad y lo que viene

Pittón también valoró la dificultad de este tipo de cruces: “El fútbol argentino siempre compite, más allá de las categorías”, señaló, destacando la paridad que suele marcar la Copa Argentina. En esa línea, consideró que el triunfo tiene valor por el contexto.

Con la clasificación asegurada, el capitán bajó un mensaje de enfoque: “Vamos paso a paso”, afirmó. Si bien el próximo rival será Independiente en 16vos de final, dejó en claro que el plantel prioriza el corto plazo, con la mirada puesta en seguir ajustando detalles y sostener la evolución futbolística del equipo.

Mauro Pittón Unión Copa Argentina
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