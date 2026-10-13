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Inflación: el Indec dará a conocer la inflación de septiembre que se habría vuelto a acelerar

La variación de precios habría retomado el alza por las subas en alimentos, que provocaría la desaceleración del índice de inflación

13 de octubre 2026 · 09:22hs
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Inflación: el Indec da a conocer la inflación de septiembre que se habría vuelto a acelerar

Inflación: el Indec da a conocer la inflación de septiembre que se habría vuelto a acelerar

La inflación de septiembre en Argentina habría marcado un freno de la desaceleración mensual empujada por subas en los alimentos, volviendo a quedar en torno al 2%, tras el descenso de agosto, cuando se alcanzó el menor nivel en 14 meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la medición oficial este martes y el foco se centrará en si los precios retoman la senda alcista o si van en línea con la expectativa gubernamental de seguir por debajo del 2%.

La dinámica reportada por los privados difiere de las metas señaladas desde el Gobierno. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%. Además, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aunque en julio se quebró con esa tendencia (+2,1%) y en agosto se revirtió, pero en el noveno mes del año habría vuelto a subir, según los analistas privados.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado prevé que la inflación estaría en 1,9%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, prevé que la inflación del noveno mes de 2026 habría estado en 1,9% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,3%.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,8% en septiembre, acelerándose levemente respecto a agosto (1,7%), en línea con lo proyectado por las principales consultoras.

La consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación subieron 1,7% en la última semana de septiembre y por ende en las últimas cuatro semanas el aumento fue de 2,7%. La categoría de alimentos y bebidas suele tener un peso importante en el índice final.

En esta línea, la Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de septiembre en el 2,0%, señalando que el principal impulsor de la aceleración fue el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó un 3,2% mensual.

Desde Equilibra, calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió al 2,1% en el noveno mes del año, lo que implica un avance de 0,4 puntos porcentuales respecto a agosto, pero proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,7% (-0,1 puntos).

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Al explicar el repunte del mes, indicaron que en el marco del comienzo de la primavera y los cambios de hábitos de consumo, “los precios estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa” y agregaron que “los regulados subieron en torno al 2,7%”.

La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 2,0% para el mes. Al explicar el dato, indicaron que “con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que la inflación tuvo un alza del 1,9%, empujada por el precio de los alimentos y bebidas que marcaron el mayor ritmo desde mayo (2%). Este rubro estuvo impulsado por las verduras, que treparon un 11% y por la carne, que tuvo un mayor dinamismo al subir un 2,1%.

Por su parte, Analytica indicó que en la última semana de septiembre detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas, con una oscilación en cuatro semanas de 2,8%. Con esta base, la consultora también indicó que para el nivel general proyecta una suba de 2%.

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