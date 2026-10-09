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Calendario de pagos de Ansés: cuándo se cobra la Puam de octubre de 2026

Ya se puede consultar el calendario completo de pagos de esta prestación de Ansés; cuándo comienzan las acreditaciones del mes

9 de octubre 2026 · 14:08hs
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Calendario de pagos de Ansés: cuándo se cobra la Puam de octubre de 2026

Calendario de pagos de Ansés: cuándo se cobra la Puam de octubre de 2026

Desde Ansés comunicaron que los titulares del sistema previsional que mensualmente cobran la Puam (Pensión Universal para el Adulto Mayor), ya tienen disponible el cronograma de pagos del mes de octubre y los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro.

El calendario de pagos de la Puam coincide con el de la jubilaciones mínimas, y para octubre ya se conocen las fechas exactas de acreditación, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el décimo mes del año, la Puam de Ansés tiene un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la Puam de octubre de 2026

A continuación figura el esquema de pagos del décimo mes del año, de acuerdo al último número del DNI.

A cuánto llega la Puam y otras jubilaciones en octubre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Ansés, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo se distribuye el bono previsional de octubre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y Puam.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.

Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes

La Ansés brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (Puam), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima.

Ansés Puam cronograma octubre Inflación bono
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