Ventas en Santa Fe: el 62,8% de los comercios no logró superar la inflación interanual

Según el relevamiento del Centro Comercial de Santa Fe, el 62,8% de los comercios minoristas vendió por debajo de la inflación anual del 33,5% o registró caídas nominales. Pese a un repunte mensual impulsado por el cambio de temporada de indumentaria y el moderado saldo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las pymes apuestan por la cautela financiera y el 61,1% proyecta un mejor escenario para 2027.

Informe del Centro Comercial: las ventas de septiembre mostraron estabilidad, pero el 25% prevé ajustar su plantilla laboral

El Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES), dependiente del Centro Comercial de Santa Fe, presentó su informe mensual de ventas minoristas correspondiente al mes de septiembre de 2026 en la capital provincial. Los datos consolidados confirman una meseta en la actividad del sector, con niveles interanuales moderados y dinámicas diversas según el rubro comercial.

En el análisis interanual —frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del +33,5% en los últimos doce meses—, el 21,6% de las firmas reportó incrementos en su facturación por encima de la pauta inflacionaria. En contraste, el 41,2% indicó variaciones positivas de hasta el 33% (por debajo del IPC, evidenciando una caída en volumen real), mientras que el 37,3% restante registró una contracción nominal directa en sus ingresos respecto a septiembre de 2025.

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"Los datos confirman una tendencia de actividad relativamente estable en niveles medios en el sector comercial local, sin registrar variaciones extremas tanto en terreno positivo como negativo", indican las conclusiones principales del informe del DIES, del Centro Comercial de Santa Fe.

Repunte mensual por cambio de temporada y canales de venta

En la comparación directa respecto al mes de agosto de 2026, el informe del DIES reflejó que el 67,9% de los negocios santafesinos incrementó su nivel de facturación, traccionado fundamentalmente por el recambio de temporada primavera-verano en los rubros de indumentaria y calzado. Por su parte, un 26,4% sufrió bajas en sus ventas y el 5,7% sostuvo los mismos niveles.

El estudio también trazó una radiografía sobre el formato operativo e inversiones en las pymes locales:

Digitalización y canales omnicanal: el 57,4% de las firmas opera exclusivamente con tienda física, mientras que el 42,6% combina el canal presencial con plataformas online.

Cautela financiera: el 42,6% de los empresarios considera que no es un momento propicio para realizar inversiones en la infraestructura o equipamiento de sus firmas.

Mercado laboral y saldo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En materia de empleo y proyecciones a mediano plazo, el relevamiento mostró un comportamiento conservador por parte de las unidades comerciales:

Evolución del personal: en los próximos seis meses, el 71,4% de los comercios prevé mantener su plantilla, un 25,0% estima que deberá reducirla y solo un 3,6% contempla contrataciones.

Efecto Odesur: en relación al impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el 82,1% de los locales no registró cambios en sus ventas comparado con un mes habitual, mientras que un 17,9% experimentó un leve incremento por el flujo turístico en arterias estratégicas.

Expectativas interanuales: pese al contexto macroeconómico complejo, el 61,1% de las pymes proyecta que la situación financiera de su empresa mejorará dentro de un año.