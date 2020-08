Luego de la marcha, habló la mamá del policía que espera la audiencia de prisión preventiva

Silvia Parra, la mamá del policía que asesinó a dos jóvenes al sufrir un intento de robo mientras manejaba un remís en Santo Tomé, habló con UNO en la Radio luego de la masiva marcha en la que compañeros de trabajo y amigos salieron a pedir su liberación.

"Nos cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos de una manera catastrófica. No pensamos que íbamos a estar viviendo esto. Pensamos en trabajar, en progresar y en tener algo para nuestro futuro. Pero nos cambió la vida de una manera radical. No sé si esta gente tiene la magnitud de lo que provoca en la otra persona y el daño que hacen, de cómo se destroza una familia en pocos segundos", dijo la mujer que pide por la libertad de su hijo.

El agente policial está imputado de doble homicidio doloso calificado por el uso de arma de fuego y este sábado se realizará la audiencia donde se definirá si queda o no en prisión preventiva.

Luego, Parra se refirió a la marcha de este jueves y dijo: "Este fue un mensaje directo de la gente que está cansada de los jueces y fiscales garantistas que meten presos a violadores, ladrones y asesinos y que a los 10 o 15 días te los cruzás en la calle. Yo soy remisera desde hace años y también me pusieron un cuchillo en la garganta, me apuntaron con una pistola en la cabeza y a la semana uno los ve que con las manos te hacen la seña de un revólver y que te apuntan y se matan de risa. Uno no sabe qué hacer, si seguir, si meterse en su casa. Pero tenemos que trabajar y vivir, así que tenemos que salir a trabajar".

"Está quebrado, totalmente destrozado", dijo sobre su hijo y agregó: "No puede creer lo que está pasando y nunca quiso llegar a esto. Su idea nunca fue salir a matar ni a robar, sino a trabajar. Ese era el último viaje que hacía y se volvía a la casa. Jamás pensó en hacer eso y llora y llora. Está arrepentido. Yo le decía que «si no eran ellos, eras vos». Doy gracias a dios que tenía el arma porque si no me lo mataban y me lo dejaban tirado ahí nomás. Lo dejaban muerto y se llevaban todo porque ellos viven de eso, del sacrificio ajeno".

Silvia contó que su hijo, Franco, estudió en el Liceo Militar, que trabajó en el Ejército hasta hace cinco o seis años que decidió pasar a la policía y aseguró que "tiene un expediente intachable".

Además dijo que el 26 de diciembre del año pasado le entregaron la chapa del remís y aseguró que "junta la plata mes a mes para pagar el auto". En ese sentido señaló que "vive con el sueldo de policía y trabaja en el remís para solventarse los gastos en los que invirtió".

Por otra parte, aclaró que su hijo trabaja en la policía y que hace muchas otras cosas porque "él eligió esa vida, él no se metió en ninguna cosa rara dentro de la policía porque es una persona decente".

Además, aclaró que en el momento de los hechos, su hijo llamó al 911, a la ambulancia y luego a su padre y que todo está registrado en el teléfono que está peritado. "Cuando llegó la policía (al lugar) les entregó el arma y les contó lo que pasó y se entregó. No se escapó, no se fue, ni siquiera dijo que fue emoción violenta para irse y volver. Él siempre le hizo frente a la vida porque es eso lo que yo les enseñé", afirmó.

Por otra parte, la madre aseguró que hay personas que están merodeando su casa y que vecinos les comentaron que hubo personas que preguntaron dónde vive la familia de Franco. "Yo no puedo salir a trabajar", concluyó.