El relato del abogado del remisero policía: "Disparó sin mirar dentro del vehículo"

Este jueves fue la audiencia imputativa de F. S. R. de 27 años, en donde se le atribuyeron los hechos de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El abogado defensor Ramiro Díaz Duarte describió: "Esta fue una audiencia dolorosa para todos los santafesinos, para nosotros también porque vemos un hombre, un trabajador que en estos momentos está en la mira, imputado por el delito de homicidio, por haber dado muerte a estas dos personas. Lo importante de todo esto es rescatar la declaración de él, espontánea, sana, que manifestó todo lo que pasó en el momento. La verdad es lo que realmente pasó y es lo que nos deja tranquilos de todo esto".

"Él estaba haciendo un viaje desde la central. En Santo Tomé dos masculinos abordan el remís. Le dicen que llegue al kiosco del Fran, y le dijeron que siga una cuadra más, luego que siga otra cuadra más, que doble a la izquierda y así lo empezaron a llevar. él con mucho miedo, sin ninguna duda. En un lugar oscuro debajo de un árbol lo hacen parar. Cuando le dicen «parate acá», le dicen «estás robado» con un arma en el cuello. Inclusive tiene marcas en el cuello", explicó el letrado en LT10.

Y continuó: "El que iba atrás del asiento del chofer, con un Tramontina en la mano, el otro tenía una cuchilla que se la ponía en la espalda, en el hombro. Y él en esos momentos, como es zurdo, logra sacar su pistola reglamentaria y aparentemente la monta, porque no la tenía montada. Ellos escuchan ese ruido y gritan «está enfierrado, matalo, matalo» y sin mirar para atrás empezó a tirar, tirar y tirar. Los delincuentes alcanzaron a bajarse, uno cayó a los cinco metros y otro se fue caminando o corriendo hasta la vuelta donde cayó y fue llevado al Samco donde murió. Él no pudo mirar. Era la vida de él o la de esta gente. Acá no hay vuelta de hoja, él se sintió muerto. Así lo dijo: «yo me sentí muerto». Ahora tengo que ver el legajo. Todo el desarrollo fue dentro del vehículo. Así lo testificó él".

Asimismo dijo Díaz Duarte que F. S. R., su familia y colegas recibieron amenazas: "Tienen custodias en la casa de la madre, del padre, la de él. Recibió amenazas. Además amenazaron a la remisería. Estamos hablando de gente de un alto grado de peligrosidad. Tenemos que ser muy respetuosos de los plazos procesales. La fiscalía, en su derecho como corresponde, pidió la prisión preventiva ya que quieren analizar la declaración de él y el sábado se va a dilucidar la medida cautelar".

"Hoy fue la audiencia imputativa. La medida cautelar recién se va a tratar el sábado porque el fiscal pidió tratamiento de la prisión preventiva y como tiene que ser a las 48 horas el fiscal solicitó una prórroga a la cual no accedimos. La queremos tratar el sábado a la medida cautelar. Nosotros por supuesto que vamos a bregar porque la conducta de este hombre estuvo ajustada a derecho. Porque realmente era su vida o la de ellos, no había alternativa. Nosotros entendemos que no le puede corresponder ninguna pena porque es un hecho completamente lícito ajustado a derecho. Rechazamos plenamente toda la figura", sostuvo en relación a los cargos por los que lo imputaron al remisero policía.

Por último, dijo sobre su cliente: "Él está destruido. Por supuesto lloró, tuvimos que hacer un impasse en la audiencia, tuvimos que llevarle un vaso de agua para después de seguir. Es un hombre que nunca pasó una situación así".

"Arrepentido no, él está muy dolido porque él cree que la vida humana es sagrada pero también su vida merece tener respeto, en este caso su vida no se respetaba, por fracción de segundos este hombre no murió. Si es preciso nos vamos a constituir como querellantes cuando termine esto de la prisión preventiva para terminar con estas mafias. No puede ser que estas mafias sigan operando de esta manera amenazando a los familiares, fuentes de trabajo. Amenazando a remiseros, que es un hombre que vive el día a día con su vehículo. Están todos amenazados", concluyó.