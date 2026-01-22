Día de la Chopera: todo sobre esta efeméride santafesina única en el mundo

Este artefacto hogareño tan particular, que convoca a familiares y amigos alrededor del encuentro con líderes positivos, cuenta con una fecha propia. En 2021, fue instituida por resolución del Concejo Municipal y, en 2022, quedó establecida de manera definitiva mediante la Ordenanza Nº 12.859, a partir de un proyecto presentado por la ex concejala Adriana “Chuchi” Molina. La fecha fue elegida en homenaje al natalicio de Enrique Andruszczyszyn , pionero en el rubro de choperas y venta de barriles en Santa Fe desde 1962.

Esta efeméride no tiene precedentes a nivel mundial y cuenta con su propio festejo que ya lleva 13 ediciones. La idea de la Fiesta de la Chopera , nació al lado de un barril y una chopera en un encuentro entre los cerveceros. En 2013 comenzó con una expo de choperas hogareñas y desde 2014 se convirtió en festival. Desde 2025, el evento se instituyó como festival provincial y en la 13 edición, por primera vez en su historia, se consagró una campeona.

Laura Marcela Vallejos tiró tres lisos perfectos desde “La JP”, una chopera hecha a partir de un matafuegos vencido de 70 kilos y se quedó con el primer puesto. Más de 3000 choperas ya pasaron por esta fiesta única en el mundo. A la par que aumenta el número de participantes cada año, también lo hace la creatividad para lograr la chopera más original.

Un neumático en desuso, el tronco de un árbol, un surtidor de una estación de servicio, heladeras antiguas rescatadas del olvido, una máquina de coser, un cajón vintage de cerveza, una valija llena de recuerdos de inmigrantes y recientemente un extintor ya participaron de la expo y salieron campeonas. La Fiesta de la Chopera es idea de Gabriel Andruszczyszyn de Beer Fest Group y cuenta con el apoyo de empresas e instituciones de Santa Fe y la región.

Honrar un objeto de culto

El arraigo a la cultura cervecera en la capital santafesina es tan fuerte que ostenta un récord nacional: ser la ciudad con mayor cantidad de choperas hogareñas por habitante (se estima que hay una cada 340). El culto a las choperas crece con los años en Santa Fe y el país de modo exponencial. En la primera edición de la fiesta participaron 32 hasta llegar a más de 200 en las últimas ediciones. Para honrar a cada chopera y su sentido de pertenencia tan santafesino, se proyecta la instalación de un monumento para materializar este objeto de culto.

En abril de 2024, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó dos proyectos de resolución para instalar un monumento a la chopera y otro vinculado al liso. La iniciativa fue impulsada de forma conjunta entre los ediles Lucas Simoniello y Jorgelina Mudallel.