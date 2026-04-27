Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Tras hacer vibrar Ferro y una gira internacional con localidades agotadas del mundo la banda se presentará en el Estadio Cubierto Club Atlético Union el sábado 31 de julio con un show único. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 27/04 a las 12 hs a través de www.harlem.com.ar

Lo prometido es deuda. El Piti Fernandez se despidió el domingo del Harlem Festival con un “Hasta pronto Santa Fe” que no tardó en llegar. Las Pastillas del Abuelo vuelve a nuestra ciudad para ofrecer un show único el sábado 31 de julio en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión, en una noche que promete reunir canciones, historia y esa energía inconfundible que convierte cada recital en un verdadero ritual.

La banda creadora de hits como Rompecabezas de Amor, El Favor y ¿Qué es Dios? recorrerá el país con un tour en el que revivirá los grandes clásicos de su extensa carrera. No solo eso, sino que el espectador será parte de una experiencia única en la que también podrá disfrutar de los temas de su último álbum de estudio ¿Quién sabe?.

Las Pastillas del Abuelo no para de reinventarse. Loco por volverla a ver, su último gran hit, ft. KE PERSONAJES, se consagró en el top 3 de los videos más vistos en Youtube por tres semanas consecutivas y fue un éxito en todas las plataformas digitales.

A su vez, fueron nominados a los Premios Gardel como “Mejor Álbum Grupo de Rock” con ¿QUIÉN SABE?, su último álbum, que cuenta con la participación de grandes invitados como Ciro y los Persas, Abel Pintos, Ruben Rada, Germán Daffunchio y Kutxy Romero (Marea) entre otros.

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Sobre Las Pastillas del Abuelo

En el año 2002 comienzan su carrera con la grabación de un demo, “El Sensei”, canción que se hizo muy popular y quedó como un mito en la carrera de la banda, ya que nunca se editó en ninguno de sus discos.

Mucha magia envuelven los comienzos de Las Pastillas del Abuelo, desde que ganaron El Bombardeo del Demo, programa muy importante de las radios de Argentina y desde que dejaron gente afuera en su primer show en vivo en la Colorada , que sin tener disco el público ya coreaban todas sus canciones y los conocían por sus famosas y clásicas pintadas callejeras.

Las Pastillas del Abuelo han tocado en numerosos Festivales durante estos 20 años y han agotado los principales venues de toda la Argentina. Han recorrido con mucho éxito toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, llegando a actuar hasta en La Habana, capital de Cuba en la que colaboraron reconocidos artistas como Abel Pintos y The La Planta.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas se podrán adquirir a partir de este lunes 27 de abril a las 12 hs con tarjeta de crédito o débito a través de www.harlem.com.ar a partir de $55.000 más service charge. Además, podrás abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago.

A su vez, podrás comprar tus entradas en efectivo (sin costo de servicio) en la Tienda del Club Unión en Avenida López y Planes 3553, de lunes a viernes de 11 a 19 hs y los sábados de 10 a 14 hs o en Terco Tour, 25 de mayo 453, Paraná, de lunes a viernes de 9 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.