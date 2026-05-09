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Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Un ladrón armado con un cuchillo ingresó a una vivienda de calle Jujuy al 3400, sometió al hijo del dueño mientras dormía y robó celulares, notebooks y ropa. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de mayo 2026 · 10:11hs
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Un joven de 21 años vivió una pesadilla de más de veinte minutos durante la madrugada de este viernes en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Un ladrón se coló en la vivienda de calle Jujuy al 3400 alrededor de las 4.50 y lo sorprendió mientras dormía en su cuarto de planta baja.

El delincuente, armado con un cuchillo, lo amenazó para someterlo y luego lo ató de manos con los cordones de sus propias zapatillas, dejándolo completamente inmovilizado. Una vez asegurada la víctima, el asaltante se tomó su tiempo y recorrió cada ambiente de la casa en busca de objetos de valor.

Ruidos en la vivienda

El primero en advertir que algo estaba mal fue el dueño del inmueble, un hombre de 57 años, quien notó movimientos extraños dentro de la propiedad. Al revisar las cámaras de seguridad, la escena quedó al descubierto: las imágenes mostraban al intruso desplazándose por distintos sectores de la vivienda con total impunidad.

El ladrón continuó con su faena delictiva hasta que, con los objetos robados, escapó del lugar. Entre los elementos sustraídos se encuentran teléfonos celulares, notebooks, perfumes y prendas de vestir.

Filmado

Lo que el delincuente no calculó fue que todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el propietario del inmueble: tanto el recorrido por la vivienda como el momento en que ató al joven. El dueño de casa realizó la denuncia en la Comisaría 2° y presentó las grabaciones como prueba del robo.

Peritajes criminalísticos

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso en conocimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó identificar testigos entre los vecinos del barrio, secuestrar las imágenes de las cámaras de la zona y practicar los peritajes criminalísticos correspondientes.

Este último trabajo quedó a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se hicieron presentes en el lugar para relevar indicios y recabar evidencia técnica que permita avanzar en la identificación del autor del asalto.

barrio Sur joven Jujuy
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