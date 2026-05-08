Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Ciro y los Persas llega a Santa Fe y Manu Martínez abrirá el show. “Me encanta compartir el escenario él”, contó en diálogo con UNO

Manu Martínez habló con UNO antes del show de Ciro y Los Persas en Santa Fe

Ciro y Los Persas continuará su gira 2026 con una nueva presentación en la ciudad de Santa Fe. La banda encabezada por Andrés Ciro Martínez se presentará el sábado 23 de mayo en la Estación Belgrano, en un recital que recorrerá clásicos de su trayectoria, canciones de Los Persas y temas históricos de Los Piojos.

La noche también tendrá un momento especial con la participación de Manu Martínez , quien será la encargada de abrir el show. En diálogo con UNO, la artista habló sobre la expectativa de volver a compartir una fecha con su padre, el vínculo con el público y el presente de su proyecto solista.

Manu Martínez habló con UNO antes del show de Ciro y Los Persas en Santa Fe

“Estoy muy contenta. El público de mi viejo es muy buena onda conmigo siempre, muy respetuoso. Y además me pone feliz poder ir con la banda completa y tocar temas nuevos”, contó Manu sobre el recital que marcará su primera presentación dentro de la Estación Belgrano.

La cantante adelantó que el repertorio incluirá canciones de sus distintos trabajos discográficos y material de Sombras, el EP que lanzó a fines del año pasado. Aunque reconoció que muchas veces el público llega principalmente para ver a Ciro, aseguró que el recibimiento suele sorprenderla: “Hay personas que ya conocen las canciones y eso para mí está buenísimo”.

Más allá del costado musical, Manu también habló del costado familiar que atraviesa cada una de estas experiencias compartidas. “Después del show estamos juntos en el hotel, compartimos tiempo. Me encanta vivir eso con mi papá. Es una experiencia familiar también”, señaló.

Lejos de intentar despegarse de la figura de Ciro, la artista aseguró que nunca sintió la necesidad de ocultar ese vínculo. “No tengo drama con eso. Quizás me separo más desde lo musical porque arranqué a componer con mi mamá y mis canciones van para otro lado. Pero como siempre me recibieron bien, la verdad es que disfruto mucho abrir los shows”, sostuvo.

Manu Martínez: “El público de mi papá siempre fue muy cariñoso conmigo”

En ese sentido, destacó el cariño que recibe en cada recital y cómo eso la motivó a seguir subiéndose a escenarios multitudinarios junto a la banda de su padre. “Si la gente hubiera sido mala onda conmigo, probablemente no habría seguido haciendo esto. Pero la paso bien, me llevo muy bien con mi papá y además disfruto mucho tocar con mi banda”, expresó.

Durante la entrevista también habló sobre Perfume, una de sus canciones más personales y celebradas por sus seguidores. “Habla mucho del amor propio. De acordarse quién era uno antes de atravesar un momento oscuro. La escribí en una etapa triste de mi vida, tratando de recordar mi esencia y entendiendo que ese momento no me definía”, explicó.

Actualmente, Manu atraviesa un tiempo más enfocado en la composición y producción de nuevas canciones. Después de un 2025 con más de 40 shows, decidió bajar el ritmo de presentaciones para trabajar en su próximo disco. “Este año estoy más tranquila porque quiero sentarme a componer, grabar y producir. Tengo muchas ganas de sacar un disco el año que viene”, contó.

Sobre el final, dejó una invitación para el público de la región de cara al recital en Santa Fe: “Que vengan todos porque la fecha va a estar buenísima. Los que ya fueron saben lo divertido que es el show. Y de paso, si nunca escucharon un tema mío, capaz les gusta”.

Las entradas para el show se encuentran disponibles en Ticketek y pueden adquirirse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Santa Fe.