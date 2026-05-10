Como se metió en una competencia europea por primera vez en el Calcio

Como de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone escribió una página histórica al batir a Hellas Verona y asegurar su clasificación a una competencia de la UEFA

Como de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone escribió una página histórica al vencer por 1 a 0 al Hellas Verona en el Calcio y asegurar su primera clasificación a una competencia oficial de la UEFA

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas se garantizó, como mínimo, un lugar en la próxima Conference League, aunque todavía mantiene opciones de acceder a la Europa League e incluso a la Champions League, en la pelea con Milan y Juventus.

Los atacantes Nico Paz y Máximo Perrone fueron titulares en un partido que se definió con un nuevo gol del griego Anastasios Douvikas a los 26 minutos de la segunda etapa.

Si bien el club había disputado la extinta Copa Mitropa, ese torneo no era una competencia oficial de la UEFA. Por eso, esta clasificación representa el mayor logro internacional en la historia de la institución lombarda.

Más de la fecha en el Calcio

La Fiorentina aseguró matemáticamente su permanencia en la Serie A tras empatar 0-0 como local ante Genoa.

El equipo dirigido por Paolo Vanoli cerró así una notable recuperación luego de haber terminado 2025 en zona de descenso, encadenando desde febrero una racha de 12 partidos con cinco victorias y cinco empates.

En la lucha por evitar la última plaza de descenso, Cremonese goleó 3-0 al ya descendido Pisa y quedó a solo un punto de Lecce cuando restan dos fechas.

Marcaron Jamie Vardy, Federico Bonazzoli y David Okereke. Pisa terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Rosen Bozhinov y Felipe Loyola. Uno de Cremonese o Lecce acompañará a Pisa y Hellas Verona en la Serie B.