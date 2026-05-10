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Colón ya tiene también fecha y hora para recibir a Ciudad Bolívar en la fecha 17

Colón conoce el bosquejo también de la fecha 17 de la Primera Nacional, donde deberá recibir al sorprendente Ciudad Bolívar

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 16:06hs
Colón ya tiene también fecha y hora para recibir a Ciudad Bolívar en la fecha 17

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya tiene prácticamente diagramado gran parte del camino inmediato en la Primera Nacional. Después de que durante la última semana quedaran confirmados los próximos tres compromisos, ahora apareció una nueva estación en el calendario: el duelo frente a Ciudad Bolívar por la fecha 17.

Colón ya sabe cuándo jugará ante Ciudad Bolívar

El encuentro se disputará el domingo 7 de junio, desde las 17, en el estadio Brigadier López. A simple vista puede parecer una fecha más. Pero en Santa Fe saben que el contexto empieza a volver cada partido mucho más trascendente. Colón entrará en la recta final de la primera parte de la temporada con la obligación de sostenerse en la pelea alta y recuperar regularidad.

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Del otro lado estará uno de los equipos ascendidos que más ruido viene haciendo en la categoría. Ciudad Bolívar logró instalarse rápidamente como un rival incómodo y competitivo, sorprendiendo por su adaptación y protagonismo en varios pasajes del campeonato.

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Col&oacute;n conoce el cronograma de la fecha 17.

Colón conoce el cronograma de la fecha 17.

Por eso, para el Sabalero será fundamental volver a apoyarse en una de sus mayores fortalezas: la localía. En el Brigadier López, el Rojinegro construyó buena parte de su campaña y buscará que vuelva a transformarse en un factor determinante en este tramo decisivo del torneo.

Colón Ciudad Bolívar Primera Nacional
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