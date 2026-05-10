Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

Arsenal ganó y se acerca al título en la Premier League

Arsenal venció 1-0 a West Ham y estiró a cinco puntos su ventaja sobre Manchester City en la carrera al título de la Premier League a tan solo dos del final

10 de mayo 2026 · 16:20hs
Arsenal ganó y se acerca al título en la Premier League

Arsenal venció por 1 a 0 a West Ham y estiró a cinco puntos su ventaja sobre Manchester City en la carrera al título de la Premier League a tan solo dos fechas del final. Con el único tanto de Leandro Trossard a los 38' de la segunda etapa, el equipo dirigido por Mikel Arteta se escapó en la cima y se puede ser campeón en la próxima jornada.

El partido fue muy equilibrado y cargado de tensión. Arsenal dominó durante buena parte del primer tiempo, con varias aproximaciones de Riccardo Calafiori, aunque no logró quebrar la resistencia del conjunto londinense. West Ham también generó peligro y estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso con Valentín Castellanos.

En el complemento, los Gunners mantuvieron el control, pero recién encontraron la ventaja a los 80 minutos. Trossard recibió dentro del área y sacó un potente remate junto al palo para marcar el único gol de la tarde.

Antes, David Raya había sostenido el empate con atajadas decisivas, incluida una notable intervención ante Mateus Fernandes. También Gabriel Magalhães evitó un gol sobre la línea.

El suspenso se extendió hasta el descuento, cuando Jarrod Bowen convirtió para West Ham, pero el VAR anuló la acción por una falta sobre Raya y confirmó una victoria que puede valer un título.

Más de la fecha en la Premier League

Aston Villa dejó pasar una gran oportunidad para quedar a un paso de la próxima Champions League al empatar 2-2 como visitante ante Burnley, uno de los equipos ya descendidos de la Premier League.

Con Emiliano Martínez como titular y tras la euforia por haber alcanzado la final de la UEFA Europa League, el conjunto de Birmingham no pudo asegurar el quinto puesto.

Jaidon Anthony abrió la cuenta para el local, pero Ross Barkley empató antes del descanso. En el inicio del segundo tiempo, Ollie Watkins dio vuelta el marcador y parecía encaminar la victoria visitante.

Sin embargo, Zian Flemming selló el 2-2 definitivo y dejó a Aston Villa aún necesitado de un triunfo en las dos fechas restantes para clasificar a la próxima Champions League.

En la lucha por la permanencia, Crystal Palace y Nottingham Forest sumaron empates agónicos que dejaron su salvación prácticamente asegurada.

Palace igualó 2-2 con Everton con un gol de Jean-Philippe Mateta, mientras que Forest empató 1-1 ante Newcastle United gracias a un tanto de Elliot Anderson a dos minutos del final.

Arsenal West Ham Premier League
Noticias relacionadas
rosario central se lo dio vuelta a independiente y paso a los cuartos de final del apertura

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

como se metio en una competencia europea por primera vez en el calcio

Como se metió en una competencia europea por primera vez en el Calcio

cerundolo no pudo sostenerse la ventaja y perdio ante musetti en el masters 1000 de roma

Cerúndolo no pudo sostenerse la ventaja y perdió ante Musetti en el Masters 1000 de Roma

Dogos se impuso a Selknam y clasificó a semifinales.

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Lo último

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Último Momento
Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

Ovación
Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

Colón ya tiene también fecha y hora para recibir a Ciudad Bolívar en la fecha 17

Colón ya tiene también fecha y hora para recibir a Ciudad Bolívar en la fecha 17

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe