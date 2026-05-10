Arsenal ganó y se acerca al título en la Premier League

Arsenal venció 1-0 a West Ham y estiró a cinco puntos su ventaja sobre Manchester City en la carrera al título de la Premier League a tan solo dos del final

Arsenal venció por 1 a 0 a West Ham y estiró a cinco puntos su ventaja sobre Manchester City en la carrera al título de la Premier League a tan solo dos fechas del final. Con el único tanto de Leandro Trossard a los 38' de la segunda etapa, el equipo dirigido por Mikel Arteta se escapó en la cima y se puede ser campeón en la próxima jornada.

El partido fue muy equilibrado y cargado de tensión. Arsenal dominó durante buena parte del primer tiempo, con varias aproximaciones de Riccardo Calafiori, aunque no logró quebrar la resistencia del conjunto londinense. West Ham también generó peligro y estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso con Valentín Castellanos.

En el complemento, los Gunners mantuvieron el control, pero recién encontraron la ventaja a los 80 minutos. Trossard recibió dentro del área y sacó un potente remate junto al palo para marcar el único gol de la tarde.

Antes, David Raya había sostenido el empate con atajadas decisivas, incluida una notable intervención ante Mateus Fernandes. También Gabriel Magalhães evitó un gol sobre la línea.

El suspenso se extendió hasta el descuento, cuando Jarrod Bowen convirtió para West Ham, pero el VAR anuló la acción por una falta sobre Raya y confirmó una victoria que puede valer un título.

Más de la fecha en la Premier League

Aston Villa dejó pasar una gran oportunidad para quedar a un paso de la próxima Champions League al empatar 2-2 como visitante ante Burnley, uno de los equipos ya descendidos de la Premier League.

Con Emiliano Martínez como titular y tras la euforia por haber alcanzado la final de la UEFA Europa League, el conjunto de Birmingham no pudo asegurar el quinto puesto.

Jaidon Anthony abrió la cuenta para el local, pero Ross Barkley empató antes del descanso. En el inicio del segundo tiempo, Ollie Watkins dio vuelta el marcador y parecía encaminar la victoria visitante.

Sin embargo, Zian Flemming selló el 2-2 definitivo y dejó a Aston Villa aún necesitado de un triunfo en las dos fechas restantes para clasificar a la próxima Champions League.

En la lucha por la permanencia, Crystal Palace y Nottingham Forest sumaron empates agónicos que dejaron su salvación prácticamente asegurada.

Palace igualó 2-2 con Everton con un gol de Jean-Philippe Mateta, mientras que Forest empató 1-1 ante Newcastle United gracias a un tanto de Elliot Anderson a dos minutos del final.