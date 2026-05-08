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Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Dos delincuentes armados intentaron asaltar una distribuidora durante la madrugada, pero el dueño y su hija resistieron el ataque. La Policía detuvo a un ladrón de 16 años y secuestró dos armas largas

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de mayo 2026 · 08:32hs
La distribuidora asaltada en la ciudad de Santa Fe

gentileza

La distribuidora asaltada en la ciudad de Santa Fe

Violento intento de robo se produjo este viernes, alrededor de la 1 de la madrugada, en una distribuidora ubicada en inmediaciones de Castelli y pasaje Paraná. Dos delincuentes armados con escopetas ingresaron al local con fines de robo, pero se encontraron con la férrea resistencia del comerciante, de 57 años, y de su hija, de 27.

robo distribuidora
Las armas secuestradas a los delincuentes que quisieron asaltar una distribuidora en la ciudad de Santa Fe

Las armas secuestradas a los delincuentes que quisieron asaltar una distribuidora en la ciudad de Santa Fe

En medio del forcejeo y enfrentamiento, la joven logró resistir el ataque de uno de los asaltantes, un adolescente de 16 años, que terminó herido por un disparo de la propia escopeta que llevaba. Minutos después, policías de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar, aprehendieron al menor y secuestraron dos armas largas.

Denuncia y aprehensión

Los gritos y el violento episodio alertaron a los vecinos de la zona, quienes realizaron la denuncia a la central de emergencias 911. Al lugar arribaron efectivos de las comisarías 9ª y 10ª, junto con personal del Comando Radioeléctrico, que concretaron la aprehensión del adolescente y el secuestro de las dos escopetas: una calibre 16 y otra 12/70.

El menor herido fue trasladado al hospital Cullen para recibir atención médica. El dueño de la distribuidora resultó ileso, mientras que su hija sufrió heridas durante el enfrentamiento con los delincuentes.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y posteriormente a los fiscales de Homicidios y de Menores del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En principio, el fiscal de Homicidios resolvió no adoptar medidas contra la mujer que hirió al adolescente, al considerar que actuó en un contexto de legítima defensa. En tanto, la situación procesal del menor aprehendido será definida durante la mañana de este viernes.

Por disposición judicial, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los correspondientes peritajes criminalísticos en la escena del hecho.

• LEER MÁS: De zapatos a bananas: el insólito botín de un ladrón detenido tras un robo fallido en barrio Candioti Sur

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