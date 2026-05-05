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El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue se presentó el sábado en Hierlam XL, en Paraná, con una propuesta que reunió canciones nuevas y un recorrido por los temas más reconocidos de su trayectoria

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

5 de mayo 2026 · 00:04hs
Entre clásicos y temas nuevos

Entre clásicos y temas nuevos, El Kuelgue se presentó en Paraná
El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue se presentó el sábado en Hierlam XL, en Paraná, con una propuesta que reunió canciones nuevas y un recorrido por los temas más reconocidos de su trayectoria. El espacio se vio completo y el público acompañó con baile y canto durante toda la noche.

El Kuelgue en Paraná (2)

Entre clásicos y temas nuevos, El Kuelgue se presentó en Paraná

La producción de Harlem formó parte central de la experiencia. El armado técnico, el diseño de luces y la disposición del escenario ofrecieron un marco preciso para el desarrollo del show. Cada elemento acompañó el ritmo del recital y sostuvo la atención en cada tramo.

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Sobre el escenario, la banda desplegó un set dinámico, con momentos de intensidad y otros más íntimos. La respuesta del público se mantuvo constante, con especial recepción en los clásicos. Entre ellos, “Carta para no llorar” generó uno de los picos de la noche.

En diálogo con UNO, una espectadora compartió su experiencia: “Cantó ‘Carta para no llorar’, mi canción favorita. Casi me muero. Yo amo El Kuelgue, y tener la oportunidad de verlos en mi ciudad es hermoso. El show estuvo increíble”.

La presentación confirmó el vínculo que el grupo mantiene con su público en la región, en una noche donde la música y la puesta se sostuvieron con la misma intensidad y el público disfrutó al máximo.

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El Kuelgue Paraná Hierlam Show

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