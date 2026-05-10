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Cerúndolo no pudo sostenerse la ventaja y perdió ante Musetti en el Masters 1000 de Roma

El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Roma tras caer ante el italiano Lorenzo Musetti por 7-6(7) y 6-4 en la tercera ronda

10 de mayo 2026 · 16:27hs
Cerúndolo no pudo sostenerse la ventaja y perdió ante Musetti en el Masters 1000 de Roma

El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Roma tras caer este domingo ante el italiano Lorenzo Musetti por 7-6(7) y 6-4 en la tercera ronda.

Despedida del Masters 1000 de Roma

En un partido marcado por la paridad, la tensión y numerosos cambios de impulso, el argentino no logró sostener las ventajas que consiguió en ambos sets y se despidió del torneo a manos del décimo jugador del ranking ATP.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 27 del mundo, llegaba con confianza después de su contundente victoria sobre Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2.

Además, tenía una ligera ventaja en el historial ante Musetti (2-1), con antecedentes equilibrados sobre polvo de ladrillo. Del otro lado, el italiano, semifinalista en Roma en la edición anterior, venía de superar con autoridad al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

El primer set fue extremadamente disputado. Cerúndolo encontró el primer quiebre y llegó a contar con un set point, pero no pudo aprovechar sus oportunidades. Musetti reaccionó cada vez que quedó en desventaja y llevó la definición al tie-break, donde mostró mayor templanza para imponerse por 9-7.

En la segunda manga, el argentino volvió a golpear primero al quebrar en el tercer game. Sin embargo, otra vez el italiano respondió de inmediato y, con mayor solidez desde el fondo de la cancha, consiguió una nueva ruptura para cerrar el partido por 6-4 y avanzar a los octavos de final.

Cerúndolo Masters 1000 de Roma Musetti
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