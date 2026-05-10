Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Por la fecha 6 del Dos Orillas, Banco superó a Estudiantes en el Plumazo y se mantiene como líder. El Quillá y La Salle ganaron sus compromisos y no le pierden pisada

Un nuevo capítulo del sector principal del Torneo Dos Orillas femenino que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana arrojó la goleada de Banco en Paraná que le permite seguir al frente de la tabla de posiciones. En el Plumín, Santa Fe RC cayó ante CAE Blanco, y La Salle Jobson festejó ante el duro Paracao. Las Tiburonas prevalecieron ante Talleres, y las Gitanas golearon a las remeras en la autopista.

Por la Zona Campeonato, Banco, El Quillá, CRAI y La Salle volvieron a ganar. Alma Juniors consiguió un triunfo de peso ante Uni. Estudiantes Blanco dio el golpe al vencer a SFRC. Las Tiburonas dominaron y lo resolvió en el cierre del partido a Talleres con gol de Jazmín Neville desde un fijo. De esa manera, se mantiene como escolta directo de Banco, con un partido menos, a tres de la punta.

Las Kresteras fueron ampliamente superiores en la gestación de juego y recuperación, adueñándose del medio para imponer un desarrollo favorable en el triunfo por 6-1 sobre Estudiantes en la capital entrerriana. Valentina Suravsky lideró el ataque y se destacó con tres conquistas en las dirigidas por Daniel De Petre. También convirtieron Celina Basilio, Ruth Fuchs y Valentina Ceconi, mientras que para las entrerrianas descontó Mía White.

La Salle continúa prendido y en el tercer puesto. El Colegial superó también de visitante, a Paracao por 4 a 3. Mora Bramante resultó decisiva en el área rival desde el fijo con tres tantos. El otro gol lo consiguió Mila Doyharzabal. Para las paranaenses marcaron Milena Kamlofsky, Agostina Ocampo y Valentina Luna.

hockey dos orillas fecha 6 2 Náutico El Quillá se impuso a Talleres y no le pierde pisada a las Kresteras. Prensa ASH

Además, en la autopista CRAI quebró el desarrollo en el segundo cuarto para luego ampliar su dominio frente a Rowing. Milagros Paniccia se destacó con dos conquistas en el 5-1. También tuvieron presencia en la red, Juana Soto Payva, Rosario Gómez Iriondo y Paula Qüesta, mientras que para las remeras descontó Agustina Rodríguez.

Por su parte, Alma Juniors pisó fuerte en barrio Las Delicias. Las “lobas” le ganaron 3-1 a Universitario. Las diferencias aparecieron en las acciones fijas, donde el conjunto esperancino capitalizó mejor los córners cortos. Sarina Simoneit aportó contundencia ofensiva por esa vía para marcar en dos oportunidades. Estudiantes Blanco fue otro de los que obtuvo su bautismo triunfal. La diferencia estuvo en las áreas: el “santa” perdonó demasiado y las locales no fallaron al concretar a través de Sol Leneschmit.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Banco Provincial 18; El Quillá 15; La Salle Jobson 14, Talleres 12, CRAI y Paraná Rowing 9; Santa Fe Rugby y Estudiantes de Paraná 8; Alma Juniors de Esperanza 5; CAE Blanco 4, Paracao 1 y Universitario de Santa Fe 0. En la próxima fecha se medirán Paraná Rowing con Estudiantes, Talleres con CRAI, Santa Fe RC con El Quillá, La Salle Jobson con CAE Blanco, Alma Juniors con Paracao.

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En el Ascenso B1, Argentino de San Carlos y Tilcara no perdonaron y se subieron a lo más alto. El “decano” goleó 5-0 a CUAC con Cecilia Zeiter como abanderada al anotar en dos ocasiones. El “verde” hizo los deberes y estiró su invicto al derrotar 2-0 a Capibá RC. Colón impuso condiciones en un escenario complejo y celebró en Talleres ante la línea Blanca. Jazmín Fernández lideró el ataque “rojinegro” con dos tantos. Unión sigue en alza al vencer 3-1 a La Paz HC en la cancha principal de la ASH con goles de Rocío Flematti y Abigail Montenegro (dos). Las posiciones quedaron del siguiente modo: Argentino SC y Tilcara 10; Santa Fe RC B 9, Capibá RC 7, Colón y Unión 6, La Paz HC y CUAC 3.

Por la B2, CRAR se sumó al lote de punta al ganarle 2-1 a CRAI Blanco. Guillermina Astudillo marcó la apertura para las rafaelinas.

Milagros Cimadevilla hizo el empate para la visita, mientras que Joaquina Zapata el del triunfo. En tanto que Atlético Franck sumó su tercer triunfo al hilo y alcanzó la cima al derrotar 1-0 a Diamantino. Lourdes Mettan se destacó al marcar la única conquista del cotejo. Colón de San Justo generó las mejores situaciones, pero no logró romper el cero frente a la resistencia defensiva de Rowing Blanco en la igualdad sin goles. La tabla de colocaciones quedó así: El Quillá Amarillo, CRAR y Atlético Franck 9; Rowing Blanco y Colón de San Justo 5; Diamantino, CAE Amarillo y CRAI Blanco 1.