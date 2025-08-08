Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

El asesor italiano Flavio Briatore descartó mejoras en Alpine para lo que resta de la temporada y confirmó que el equipo ya trabaja con vistas a 2026

8 de agosto 2025 · 15:31hs
Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

El asesor italiano Flavio Briatore descartó avances en el rendimiento de Alpine para lo que resta de la temporada y confirmó que el equipo ya trabaja con vistas a 2026, año en el que cambiará de proveedor de unidades de potencia y se renovará el reglamento técnico de la Fórmula 1.

Luego de un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Hungría, donde el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly finalizaron en las últimas posiciones (18° y 19° respectivamente), Alpine volvió a quedar en el centro de las críticas.

Colapinto terminará con el mismo auto en Alpine

El argentino sufrió las dos paradas en boxes más largas de la temporada y ambos pilotos evidenciaron su frustración tras los 70 giros en el Hungaroring: “Fue un desastre… No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores”, expresó Colapinto. Gasly, por su parte, fue aún más contundente: “Simplemente somos demasiado lentos”.

Con apenas 20 puntos en el campeonato de constructores y sin aportes de Jack Doohan ni Colapinto en lo que va del año, la escudería francesa atraviesa uno de sus peores momentos desde su ingreso a la categoría.

Los problemas de potencia, las decisiones estratégicas erráticas y la inconsistencia del A525 han sido señalados repetidamente por sus pilotos.

En este contexto, Briatore publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció que el equipo se encuentra en una “fase crítica” y que todos los esfuerzos están centrados en el proyecto 2026.

Ese año, Alpine dejará de ser abastecido por Renault y comenzará a utilizar unidades de potencia promovidas por Mercedes, en un contexto de cambio reglamentario que podría favorecer a los equipos rezagados: “Sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto”, escribió el directivo de 75 años, en una publicación que incluyó una foto junto a Colapinto.

La escudería confirmó que no habrá mejoras en el monoplaza durante lo que resta de la temporada, por lo que los pilotos deberán afrontar las diez carreras finales con un auto que, por rendimiento, es el más débil de la parrilla.

Con la mira puesta en 2026, Alpine buscará cerrar el año con dignidad y reconstruir su confianza de cara al futuro.

Alpine Flavio Briatore Fórmula 1
Noticias relacionadas
cuando vuelve a correr franco colapinto en la formula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

colapinto sufrio un accidente en las pruebas de neumaticos de alpine en hungria

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría

una buena para colapinto pensado en el alpine modelo 2026

Una buena para Colapinto pensado en el Alpine modelo 2026

colapinto, sin lugar en las pruebas de alpine: cuando vuelve a correr el piloto argentino

Colapinto, sin lugar en las pruebas de Alpine: cuándo vuelve a correr el piloto argentino

Lo último

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Último Momento
El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Ovación
Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música