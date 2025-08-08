Uno Santa Fe | Policiales | Prefectura

Prefectura Naval apresó a vendedores de drogas y les incautó 70 millones de pesos en narcóticos

Sucedió después de una investigación de varios meses realizada por pesquisas de Prefectura Naval. Apresaron a los cinco principales investigados, dos mujeres y tres hombres, en dos ciudades: Villa Constitución y Rosario.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de agosto 2025 · 17:58hs
Pesquisas antinarcóticos de Prefectura Naval Argentina realizaron una investigación sobre puntos de venta barrial de drogas en las ciudades de Villa Constitución y Rosario.

Ejecutaron tres allanamientos y apresaron a los cinco principales investigados. Secuestraron estupefacientes, dinero y elementos probatorios incriminantes. La valuación de la incautación superó los 70 millones de pesos. Actuaron fiscales del Ministerio Público de la Acusación de ambas ciudades.

Golpe a la logística del narcomenudeo

Como resultado de las requisas, fueron aprehendidos tres hombres y dos mujeres. En los inmuebles allanados se hallaron casi 400 gramos de cocaína y un total de 29.985 dosis fraccionadas y acondicionadas para la venta y consumo.

También se incautaron semillas de cannabis, balanzas de precisión y bolsas utilizadas para el fraccionamiento, elementos que refuerzan la hipótesis de que los lugares funcionaban como centros de distribución. Además, los pesquisas antinarcóticos de Prefectura Naval secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y material considerado de interés probatorio para las causas en trámite.

Un decomiso millonario

El valor de todo lo incautado fue estimado en más de 70 millones de pesos, cifra que representa un golpe significativo para la estructura económica de todos los implicados con distintas responsabilidades penales en las organizaciones criminales involucradas.

Ley provincial antinarcóticos N° 14.239

La novedad sobre la ejecución de los allanamientos, la aprehensión de las personas y el secuestro de los elementos fue informada a la Jefatura de la Zona Bajo Paraná de Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de Rosario. Los cinco aprehendidos quedaron a disposición de la justicia santafesina, mientras se avanza en la investigación para identificar a otros integrantes de la red y determinar el alcance territorial de la operación ilícita. Por orden de la justicia, todos los aprehendidos quedaron privados de su libertad, fueron identificados y les formaron causa como presuntos infractores de la ley provincial antinarcóticos N° 14.239.

Prefectura Rosario drogas
