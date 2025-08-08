Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tras un paso con poco para destacar por Gimnasia (J), Unión acordó el préstamo de José Vanetta a Progreso de Uruguay

8 de agosto 2025 · 17:41hs
Sin todavía debutar en Unión, ahora José Vanetta probará suerte en Uruguay

Tras un paso con poco para destacar por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en las últimas horas Unión resolvió el préstamo del extremo izquierdo José Vanetta a Progreso de Uruguay. Todavía no pudo debutar en Santa Fe, pero se espera que pueda explotar en el vecino país.

Llegó en su momento al rojiblanco desde Juventud Antoniana como un movimiento pensado a futuro por parte de la dirigencia, pero le costó adaptarse al mayor nivel de exigencia de la Primera Nacional. Comenzó en la reserva y por eso, le tomó más tiempo entrar en la consideración.

• LEER MÁS: El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Nuevo destino para Vanetta, que espera para más adelante su chance en Unión

A pesar de este poco rodaje, su paso por clubes competitivos y su proceso de formación en Unión le permiten a Vanetta encarar este nuevo desafío con otra madurez. Progreso confía en su capacidad para desequilibrar por la banda izquierda y espera que este nuevo contexto le brinde el espacio para mostrar su potencial.

Con esta incorporación, el club suma una variante ofensiva joven, con hambre de revancha y el deseo de hacerse un lugar en el fútbol uruguayo.

Unión José Vanetta Progreso
