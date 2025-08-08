Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

Godoy Cruz se movió rápido y cerró a Ribonetto como nuevo DT

Solo falta el anuncio oficial de Godoy Cruz para que Walter Ribonetto asuma como nuevo DT y debute el 14 de agosto ante Atlético Mineiro por la Sudamericana

8 de agosto 2025 · 17:58hs
Solo falta el anuncio oficial de Godoy Cruz para que Walter Ribonetto asuma como nuevo director técnico y debute el próximo jueves 14 de agosto ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

El cordobés de 51 años ya tiene todo acordado y está en Mendoza para terminar de rubricar su contrato que sería hasta fines del 2026, e incluso podría dirigir la práctica de este sábado que en principio iba a estar a cargo de Ernesto Pedernera.

Ribonetto llega al Tomba para remplazar a Esteban Solari después de haber dirigido a Talleres de Córdoba y Melgar de Perú, además de haber sido asistente de Diego Dabove en Argentinos Juniors, San Lorenzo, Banfield, Bahía de Brasil e incluso en Godoy Cruz.

Godoy Cruz ya tiene nuevo DT

Sus números como DT principal indican que en Talleres ganó 17, empató 12 y perdió 7 llegando a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que en Melgar su récord fue de 13 triunfos, 8 empates y 9 caídas.

Ribonetto tendrá un comienzo de ciclo más que desafiante ya que el Tomba debe jugar la serie con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana (jueves 14 y jueves 21 de agosto) y en medio tiene que visitar nada menos que a River (domingo 17).

Godoy Cruz Ribonetto Sudamericana
