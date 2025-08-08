Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

El púgil santafesino Mariano Cuello venció por nocaut técnico en el segundo asalto al mexicano Sergio Ríos en la ciudad libia de Bengasi.

El boxeador santafesino Mirco Cuello se consagró campeón del mundo interino de los peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio Ríos. El combate se realizó en la ciudad libia de Bengasi.

Cuello salió decidido a terminar rápido la pelea y ya en el primer round tiró a la lona a su rival, que -como él- llegaba invicto al combate por el título.

El campeón de Arroyo Seco

El púgil nacido en Arroyo Seco era hasta este viernes la gran promesa del boxeo argentino y ahora se convirtió en una realidad: con él, el país vuelve a tener un campeón del mundo.

En el segundo asalto el santafesino mantuvo la iniciativa y volvió a tumbar a Ríos, quien ya no pudo levantarse ante la cuenta de 10 del árbitro de la pelea.

Cuello, que llegó invicto con un record de 15-0, 12 de ellas por nocaut, se consagró ante la atenta mirada nada menos que de Mike Tyson.