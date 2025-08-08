Fascendini: "Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados"

Valentín Fascendini derrochó optimismo por el presente de Unión y resaltó su nueva etapa que se inició con el regreso de Leo Madelón.

En la antesala del choque del próximo domingo ante Argentinos Juniors, desde las 20 en el estadio Diego Armando Maradona por la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Valentín Facendini habló con Unión Play (Aire de Santa Fe FM 91.1) y dejó sensaciones cargadas de optimismo.

“Estoy muy contento porque me está tocando jugar en la posición que siempre ocupé en mis años formativos”, expresó el mediocampista, que disfruta de un presente acorde a lo que imaginaba cuando llegó a Santa Fe.

“Fue una decisión que me llenó de entusiasmo y no me costó tanto adaptarme. Es un club que me gusta, con una gran hinchada, y al estar cerca de donde soy, la elección fue más sencilla”, agregó.

Facendini también valoró el apoyo que recibió en sus primeros días como jugador tatengue: “Me mostraron la ciudad y me dieron una mano enorme para conocer el club”.

El gran objetivo de Unión

De cara al desafío que se avecina, el volante destacó el buen clima interno: “El plantel renovó las energías que necesitábamos para afrontar una nueva etapa. Unión está para ir partido a partido, pero eso no quita que estemos ilusionados. Creo que tenemos un gran equipo y me encantaría que el club termine lo más arriba posible”.

Con el objetivo de romper una racha adversa en La Paternal, Facendini y compañía buscarán seguir sumando para sostener el envión en este arranque de torneo.