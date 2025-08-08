Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fascendini: "Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados"

Valentín Fascendini derrochó optimismo por el presente de Unión y resaltó su nueva etapa que se inició con el regreso de Leo Madelón.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 18:48hs
Fascendini: Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados

IG valentinfascendini

En la antesala del choque del próximo domingo ante Argentinos Juniors, desde las 20 en el estadio Diego Armando Maradona por la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Valentín Facendini habló con Unión Play (Aire de Santa Fe FM 91.1) y dejó sensaciones cargadas de optimismo.

El volver a vivir futbolístico de Fascendini en Unión

“Estoy muy contento porque me está tocando jugar en la posición que siempre ocupé en mis años formativos”, expresó el mediocampista, que disfruta de un presente acorde a lo que imaginaba cuando llegó a Santa Fe.

LEER MÁS: El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

“Fue una decisión que me llenó de entusiasmo y no me costó tanto adaptarme. Es un club que me gusta, con una gran hinchada, y al estar cerca de donde soy, la elección fue más sencilla”, agregó.

Facendini también valoró el apoyo que recibió en sus primeros días como jugador tatengue: “Me mostraron la ciudad y me dieron una mano enorme para conocer el club”.

El gran objetivo de Unión

De cara al desafío que se avecina, el volante destacó el buen clima interno: “El plantel renovó las energías que necesitábamos para afrontar una nueva etapa. Unión está para ir partido a partido, pero eso no quita que estemos ilusionados. Creo que tenemos un gran equipo y me encantaría que el club termine lo más arriba posible”.

LEER MÁS: Sin todavía debutar en Unión, ahora José Vanetta probará suerte en Uruguay

Con el objetivo de romper una racha adversa en La Paternal, Facendini y compañía buscarán seguir sumando para sostener el envión en este arranque de torneo.

Unión Fascendini Madelón
Noticias relacionadas
union abre el paraguas por otros jugadores representados por squadra

Unión abre el paraguas por otros jugadores representados por Squadra

las chicas de union van por mas ante aldosivi en mar del plata

Las chicas de Unión van por más ante Aldosivi en Mar del Plata

el mimo que le dejo union en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

pipo desvaux, sin filtro: no es domina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Lo último

Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Fascendini: Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados

Fascendini: "Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados"

Godoy Cruz se movió rápido y cerró a Ribonetto como nuevo DT

Godoy Cruz se movió rápido y cerró a Ribonetto como nuevo DT

Último Momento
Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Fascendini: Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados

Fascendini: "Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados"

Godoy Cruz se movió rápido y cerró a Ribonetto como nuevo DT

Godoy Cruz se movió rápido y cerró a Ribonetto como nuevo DT

Prefectura Naval apresó a vendedores de drogas y les incautó 70 millones de pesos en narcóticos

Prefectura Naval apresó a vendedores de drogas y les incautó 70 millones de pesos en narcóticos

Sin todavía debutar en Unión, ahora José Vanetta probará suerte en Uruguay

Sin todavía debutar en Unión, ahora José Vanetta probará suerte en Uruguay

Ovación
Colón lanzó la venta de entradas para el duelo límite ante Agropecuario

Colón lanzó la venta de entradas para el duelo límite ante Agropecuario

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música