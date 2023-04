Gimnasia de Ciudadela se encuentra bajo un proceso normalizador

Ante ello, desde el organismo provincial, se convoca a todos los socios o sin haberlo sido que realicen actividades en el club, a reempadronarse, para poder participar de la elección de una nueva comisión directiva. El reempadronamiento se realiza desde el 10 de marzo hasta el próximo 10 de abril. Las elecciones no tienen aún fecha definida, pero se estima que sería a finales de abril, cuando el proceso de reempadronamiento culmine y se envíe a Personas Jurídicas para su aprobación.

image.png La entidad Pistolera se encuentra en un proceso de normalización que está a cargo de Personas Jurídicas.

"Cuando fallece Sadonio yo era vicepresidente y quedé a cargo. Concurrí a Personas Jurídicas, llevamos varios libros, y me devolvieron algunos. Pero faltaba el libro de socios, entonces en 2022 pedí que se normalice el club. Al pedir normalizar el club, supuse que iban a estar el libro de actas y el de socios. Lo único es que pensé que se iba a normalizar con gente del club, y no con gente que no era parte de la institución" comenzó señalando Ramón Ruglio a UNO Santa Fe.

A partir de que faltaba alguna documentación es que intervino Personas Jurídicas, oficina del ministerio de Gobierno provincial, y esa convocatoria habría sido realizada por no socios de la institución. En la oportunidad se realizó un abrazo simbólico, motorizada por gente que venía trabajando en la comisión directiva y algunos padres de jugadores de diferentes categorías.

image.png El dirigente asumió en marzo de 2020 cuando falleció Sadonio, y le tocó afrontar el duro proceso de la pandemia.

"Conmigo no están enojados, pero sucedió que cuando vino la pandemia, me comí ocho o nueves meses, que no sabíamos cómo hacer para pagar a los empleados. Se hizo lo que se pudo, no se pudo pagar la luz y otros compromisos, que al día de hoy ya están saldados. Sumado a que no estaba bien de salud, entonces se arrimó una persona a ayudar con algunas cuestiones, y se terminaron peleando este colaborador con gente que estaba en la coordinación del fútbol. Ahí fue que vino el inconveniente con los padres, y el malestar de algunos" resaltó el presidente.

Ruglio aseguró que "de esta normalización nunca se me dijo nada, aunque yo lo que más quiero es que se normalice el club. No ando atrás de nada, y solamente tengo como objetivo que a Gimnasia le vaya bien. Había papás que puede que estaban en desacuerdo, pero yo digo, que las cosas hay que hablarlas, entonces le buscamos dar una solución. Esta normalización significa que se va a convocar a elecciones". Nobleza obliga, y que hay que señalar que ahora que la pandemia pasó, muchos buscan hacerse cargo de la conducción, pero fueron pocos los que aparecían a colaborar en el club en esos duros momentos.

image.png Los baños de caballeros de la sede de Gimnasia han sido renovados hace bastante tiempo.

La normalización, el camino a la renovación de autoridades

Gimnasia tiene unos 50 socios entre activos y vitalicios, y después están los chicos que juegan en la institución. En realidad, no son 50 socios, son muchos más, hay más de 300. Una allegada al club había pedido en su momento un subsidio para poder completar la iluminación del sector este de la cancha. "Fue algo que estuve totalmente de acuerdo, pero cuando vino al club no había papeles, pero yo quiero que se pongan en mi lugar, al estar uno prácticamente solo, muchas no las pude hacer bien, y por eso algunas cosas se pudieron escapar".

"No formo parte de ninguna lista de las que quieren conducir el club. Busco que se hagan las elecciones para entregarlo al que gane el acto eleccionario, pero no me gustaría tener que entregarlo a gente que no es socia del club. Hay gente que ha colaborado con el club, pero hay gente que va a pagar la afiliación, pero al mes siguiente no vienen más. De esta gente que se está anotando para asociarse, muchos no han venido nunca al club" destacó el exvicepresidente. Igualmente, históricamente para presentarte a elecciones había que tener un año de antigüedad, pero con este proceso normalizador parece que no.

image.png Ante las falacias vertidas hay que señalar que el baño que se usa para las damas está en perfectas condiciones.

"Una cuestión que quiero dejar en claro es que la actividad de un presidente es muy desgastante. Hay que ir a la Liga, abonar el canon de cincuenta mil pesos, los árbitros, la policía, el médico, el enfermero y el mensual que se paga. Lo único que digo es que con los chicos va a alcanzar a contar con recursos, el problema es enero y febrero, cuando la actividad afloja. Entonces, bienvenido que se hagan las elecciones, para que pueda entregar el club a la nueva dirigencia, sería lo mejor que me podría pasar" resaltó el actual presidente de la institución que tiene más de 80 años de vida.

"Otro punto que quiero dejar en claro, ya que me han comentado que se anda diciendo que vos estás con los muchachos del sindicato de la carne. Yo estuve en la carne, y soy amigo de ellos, pero es algo que yo no tengo nada que ver. Esto pasa porque para participar de las elecciones se abrió para todos. Es como si vos queres buscarte cien o doscientos afiliados, te los buscas. Antes para votar había un padrón, que requería un año de socio, pero de esta forma no, cuando disponga Personas Jurídicas van a votar de un día para otro gente que evidentemente no sería del club. Es algo que no me cierra que no se requiera una antigüedad mínima para votar" cerró Ruglio.