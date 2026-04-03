Burruchaga alcanza su primera semifinal ATP tras vencer a Learner Tien en Houston El argentino Román Burruchaga alcanzó la primera semifinal ATP de su carrera tras vencer a Learner Tien por 7-5 y 6-4 en Houston 3 de abril 2026 · 16:29hs

El argentino Román Burruchaga alcanzó la primera semifinal ATP de su carrera tras vencer a Learner Tien por 7-5 y 6-4 en Houston, en la victoria más importante de su trayectoria y en plena consolidación dentro del Top 100.

El argentino, que venía de superar a Brandon Nakashima, dio vuelta un inicio adverso: cedió un quiebre temprano y quedó 0-3, pero reaccionó, igualó el trámite y quebró en el momento clave para llevarse el primer set.

Luego tomó el control desde el arranque, consiguió un quiebre rápido, resistió la presión rival y, pese a desperdiciar dos match points, cerró el triunfo. En semifinales enfrentará a Thiago Tirante o Ben Shelton.