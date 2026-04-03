Uno Santa Fe | Ovación | Burruchaga

Burruchaga alcanza su primera semifinal ATP tras vencer a Learner Tien en Houston

El argentino Román Burruchaga alcanzó la primera semifinal ATP de su carrera tras vencer a Learner Tien por 7-5 y 6-4 en Houston

3 de abril 2026 · 16:29hs
Burruchaga alcanza su primera semifinal ATP tras vencer a Learner Tien en Houston

El argentino Román Burruchaga alcanzó la primera semifinal ATP de su carrera tras vencer a Learner Tien por 7-5 y 6-4 en Houston, en la victoria más importante de su trayectoria y en plena consolidación dentro del Top 100.

El argentino, que venía de superar a Brandon Nakashima, dio vuelta un inicio adverso: cedió un quiebre temprano y quedó 0-3, pero reaccionó, igualó el trámite y quebró en el momento clave para llevarse el primer set.

Luego tomó el control desde el arranque, consiguió un quiebre rápido, resistió la presión rival y, pese a desperdiciar dos match points, cerró el triunfo. En semifinales enfrentará a Thiago Tirante o Ben Shelton.

Burruchaga Houston ATP
Noticias relacionadas
trungelliti perdio ante jodar y quedo en las puertas del titulo en marrakech

Trungelliti perdió ante Jódar y quedó en las puertas del título en Marrakech

suecia quiere volver a estar entre los mejores de un mundial

Suecia quiere volver a estar entre los mejores de un Mundial

el defensor que buscaria sumar river para mitad de ano

El defensor que buscaría sumar River para mitad de año

asoma una atrapante fecha 5 en la zona a2 del apertura de la asb

Asoma una atrapante fecha 5 en la zona A2 del Apertura de la ASB

Lo último

Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

Los posibles 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores

Los posibles 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores

Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Último Momento
Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

Los posibles 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores

Los posibles 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores

Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Trungelliti perdió ante Jódar y quedó en las puertas del título en Marrakech

Trungelliti perdió ante Jódar y quedó en las puertas del título en Marrakech

Turismo en Semana Santa: movimiento moderado y una ocupación hotelera que alcanzó el 70% en la ciudad de Santa Fe

Turismo en Semana Santa: movimiento moderado y una ocupación hotelera que alcanzó el 70% en la ciudad de Santa Fe

Ovación
Unión casi lo gana en la última, pero cayó con Peñarol y sigue en picada en la Liga Nacional

Unión casi lo gana en la última, pero cayó con Peñarol y sigue en picada en la Liga Nacional

Asoma una atrapante fecha 5 en la zona A2 del Apertura de la ASB

Asoma una atrapante fecha 5 en la zona A2 del Apertura de la ASB

Navone venció a Mérida y se coronó campeón del ATP 250 de Bucarest

Navone venció a Mérida y se coronó campeón del ATP 250 de Bucarest

Trungelliti perdió ante Jódar y quedó en las puertas del título en Marrakech

Trungelliti perdió ante Jódar y quedó en las puertas del título en Marrakech

Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná