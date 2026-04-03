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Medicamentos de alto costo: el 86% de los pedidos aprobados no tuvo respuesta concreta del Gobierno nacional

Ante demoras y falta de respuestas del Gobierno nacional, la Provincia lanzó una licitación para comprar 49 medicamentos de alto costo destinados a tratamientos de enfermedades de alta complejidad. Desde el Ministerio de Salud advierten que la incertidumbre en las coberturas obliga a reorganizar recursos para evitar la interrupción de terapias vitales.

3 de abril 2026 · 16:52hs
Medicamentos de alto costo: el 86% de los pedidos aprobados no tuvo respuesta del Gobierno nacional

Medicamentos de alto costo: el 86% de los pedidos aprobados no tuvo respuesta del Gobierno nacional

La provisión de medicamentos de alto costo para enfermedades graves o poco frecuentes se convirtió en uno de los puntos más sensibles para el sistema público de salud. Ante demoras y falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, la provincia de Santa Fe decidió avanzar con una licitación por más de $13.064 millones para garantizar tratamientos que no admiten interrupciones.

El anuncio fue realizado por la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, quien presentó un informe sobre la situación del sistema sanitario y advirtió que detrás de cada demora administrativa hay pacientes que quedan en una situación crítica.

Para dimensionar esta situación tenemos que pensar que ante cada negativa o cada respuesta que no llega a tiempo, hay un paciente que no recibe la medicación que necesita”, sostuvo la funcionaria.

Más trámites, menos respuestas

Uno de los circuitos donde más se evidencia esta problemática es el de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic), organismo que gestiona medicamentos o tecnologías sanitarias para pacientes sin cobertura con enfermedades terminales o crónicas graves.

Según los datos difundidos por la cartera sanitaria santafesina, la respuesta nacional se deterioró en el último año.

Durante 2024, Santa Fe realizó 451 gestiones ante Nación: de ellas, 337 fueron aprobadas y solo 126 se concretaron en entregas.

En 2025, en cambio, las gestiones aumentaron a 680 y las aprobaciones a 482, pero las entregas efectivas cayeron a apenas 67.

De esta manera, el 86% de los pedidos aprobados no se tradujo en una respuesta concreta, frente al 63% registrado el año anterior.

Para dimensionar el impacto, Ciancio mencionó el caso de una niña de 3 años con leucemia linfoblástica aguda, atendida en un efector público de la ciudad de Santa Fe. Ante la falta de respuesta nacional, la Provincia debió comprar la medicación por $283.696.000 para garantizar su tratamiento.

Pacientes con discapacidad también afectados

La problemática también alcanza a los beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas, cuya cobertura depende del programa Incluir Salud.

En estos casos, las demoras o la falta de proveedor asignado afectan no solo medicamentos de alto costo, sino también insumos esenciales como sillas de ruedas, implantes cocleares, audífonos y equipamiento ortopédico.

La ministra explicó que se trata de situaciones especialmente delicadas, ya que muchos de estos pacientes tienen algún grado de discapacidad y requieren tratamientos permanentes.

Como ejemplo, mencionó el caso de un paciente de 45 años del sur provincial con hemofilia, para quien la Provincia debió adquirir medicación con Factor VIII por un monto de $606.475.270 ante la falta de respuesta nacional.

Las gestiones administrativas muchas veces no tienen una respuesta concreta y eso es lo más grave que tenemos respecto del Gobierno nacional: lo impredecible”, advirtió Ciancio. Y agregó: “Hablamos de un escenario inédito, en un momento donde el santafesino elige el sistema público de salud y encuentra una respuesta”.

Una licitación millonaria para garantizar tratamientos

Frente a este escenario, el Gobierno provincial puso en marcha una licitación por $13.064.590.705,26 para la compra de 49 medicamentos de alto costo.

El proceso ya recibió 15 ofertas, que actualmente se encuentran en etapa de análisis técnico previo a la adjudicación.

La medida forma parte de la planificación sanitaria provincial para sostener tratamientos que no pueden quedar sujetos a la incertidumbre administrativa.

En ese sentido, Ciancio remarcó que la decisión de cubrir estos medicamentos no debe interpretarse como un gasto aislado, sino como una política sanitaria prioritaria.

Para el Gobierno de la Provincia atender estos casos no es un gasto, pero nos obliga a una reingeniería de nuestro presupuesto a la hora de planificar la política de salud”, concluyó.

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