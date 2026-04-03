Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Riestra en el 15 de Abril

Los hinchas de Unión volvieron a ponerle toda su pasión a otra presentación en el 15 de Abril, en este caso ante Riestra por la fecha 13. Fotos

El color volvió a decir presente en el 15 de Abril. En el marco de la fecha 13 de la Zona A del Apertura, los hinchas de Unión acompañaron en gran número al equipo en el duelo frente a Deportivo Riestra, aportando ese plus desde las tribunas que ya se volvió una costumbre.

Aprovechando el feriado de Viernes Santo, muchos fanáticos se volcaron temprano a las inmediaciones del estadio 15 de Abril para vivir una previa extensa, con encuentros entre amigos, banderas y el clásico clima rojiblanco. Otros, en cambio, eligieron llegar sobre la hora, pero con la misma ilusión: empujar al equipo hacia una nueva victoria.

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Como en cada presentación en casa, el marco fue imponente. Canciones, bombos y una energía constante bajaron desde las tribunas, generando ese ambiente que transforma cada partido en una verdadera fiesta. La gente respondió una vez más y dejó en claro el fuerte vínculo con el equipo.

La cámara de UNO Santa Fe estuvo presente y captó las mejores postales de otra jornada donde el protagonismo también estuvo en las tribunas. Porque más allá de lo que pase dentro de la cancha, el hincha de Unión siempre juega su propio partido.

Fotos de los hinchas de Unión

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