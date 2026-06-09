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Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

Organizado por Boxing Training Center en Hub se realizará este viernes 12 un festival de boxeo con dos peleas profesionales y once combates entre púgiles aficionados.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 16:55hs
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Bautista Mazzon combatirá en Hub en la denominada gala de boxeo en la Recoleta.

Bautista Mazzon combatirá en Hub en la denominada gala de boxeo en la Recoleta.

Este viernes 12 de junio a partir de las 21 el boxeo llega a la Recoleta santafesina y se viste de gala. Con la organización de Boxing Training Center se desarrollará una noche de boxeo epica en pleno centro de la ciudad, en un lugar legendario y de alto nivel como Hub, ubicado en 25 de Mayo 3428.

Se anuncia una velada con combates de gran nivel, con dos combates profesionales, y once amateurs. Se destaca la realización de sorteos, servicio de buffet, dj's en vivo, pero con capacidad limitada, destacando que las entradas son solamente anticipadas.

Gala de boxeo en la Recoleta de Santa Fe

Con la organización de Boxing Training Center, que tiene como referente a Fran Casas, matchmaker a Diógenes Totino Caunedo, se anuncia una velada que tendrá la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, con dos combates profesionales y once amateurs. La cita es el viernes 12, aunque el jueves 11, a las 17, está pautado el pesaje de las peleas profesionales en el Palacio de Doña Rafaela, en Aristóbulo del Valle 6729, mientras que las amateurs, serán en el mismo Hub, a las 19.30.

"Las expectativas para el evento del viernes, la verdad es que son muy buenas. Venimos trabajando muy bien, manejando un buen número de gente interesada en concurrir a observar las peleas, así que estamos muy bien encaminados. Tenemos 13 peleas, de las cuales hay 11 once que son amateurs, con casi todos proyectos, muy buenos, y varios chicos de nuestra ciudad, que ya tienen experiencia y que quieren llegar al profesionalismo. Habrá dos peleas entre púgiles rentados, las cuales serán a cuatro y seis rounds" le dijo Fran Casas a UNO Santa Fe.

En la pelea de semifondo estarán midiéndose Leonel Aquino del Thunder Box frente a Rodrigo Mariani a cuatro asaltos en categoría súper welter, mientras que el combate principal, lo animarán Alexis el Travieso Lutti quien peleará con Carlos Matías Mars de Esperanza a seis asaltos en categoría súper ligero. Lutti, del Club Colón, tiene 10 peleas en el campo rentado, de las cuales ganó 4, 3 por la vía rápida, y cayó en seis oportunidades.

En las dos últimas presentaciones, primero se impuso a Pedro Laborde en la ciudad de Tostado, por KOT en el primer asalto de cuatro previstos, y anteriormente, en el mismo escenario del Club San Lorenzo doblegó por puntos a Julio César Tosoratto. El esperancino Mars viene de imponerse a Julio César Tosoratto en el Club Deportivo del Norte de la cabecera del departamento Las Colonias por puntos, y sufrió una caída ante Carlos Daniel Alarcón en Reconquista en la tarjeta.

En relación a los combates entre aficionados, se destaca el choque que tendrá como protagonista a Juan Bautista Mazzon de 25 años, del Boxing Training Center y representante de barrio Escalante chocará con Axel Iglesia del Willie Pep, mientras que Sofía Romagnoli lo hará con la cordobesa Sol Medina. Otro púgil en franco ascenso, como Nicolás Tobar del Olimboxing peleará con Jonathan Salcedo del Thunder Box.

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Alexis Lutti animar&aacute; la pelea de fondo profesional ante el esperancino Carlos Mars.

Alexis Lutti animará la pelea de fondo profesional ante el esperancino Carlos Mars.

Bautista Mazzon expresó que "voy a ir el viernes a buscar la victoria, como siempre. Es un rival que ya conozco, sabemos que es fuerte, conocemos por donde tenemos que trabajarlo. Nos venimos preparando muy bien, ya que después de esta pelea se vienen los campeonatos nacionales, y previamente una concentración con la selección nacional".

El talentoso púgil de nuestra capital consideró que "vengo dos derrotas, pero ante dos de los mejores boxeadores del país. Como son Nahuel Roldán y por puntos. El es integrante de la selección nacional, y ante Bruno Encina, que es mi compañero en el seleccionado santafesino. Fue una pelea muy ajustada, con un fallo muy localista, pero bueno, fue un hermoso combate que me sirvió mucho como experiencia".

El programa de combates

El programa de peleas en Hub el próximo viernes 12 es el que se detalla a continuación:

1 - Gianella Rodríguez (Thunder) vs. Gabriela Zavala (Tin Tin Box)

2 - Mirko Ramos (Boxing Training) vs. Gonzalo Romero (Primer Round Esperanza )

3 - Lucio Russo (Boxing Training) vs. Facundo Ojeda (Thunder)

4 - juan bogado (Boxing Training) vs. Rodrigo Valdez (Thunder )

5- Giuliana niello (Boxing Training) vs. Luana Luque (Olimboxing)

6- Franco Ansiliero (Olimboxing) vs. Iván frutos (Paraná )

7- Conrado Machado (Boxing Training) vs. Axel Reyes (Willie Pep)

8- tobar nicolas (Olimboxing) vs. jonatahn Salcedo (Thunder)

9- Laureano Frías (Upper) vs. Nicolás leguizamon (Willie Pep)

10 - Sofía Romagnoli (Boxing Training) vs. Sol Medina (san Luis )

11 - Bautista Mazzon (Boxing Training) vs. Axel Iglesias (Willie Pep )

12 - Leonel Aquino (Thunder) vs. Rodrigo Mariani (Rafaela)

13 - Alexis Lutti (Club Colón) vs. Carlos Mars (Primer Round)

boxeo Recoleta Boxing Training Center
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