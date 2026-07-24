Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

El Invernal, el festival cervecero y gastronómico más esperado del Litoral, abre sus puertas este viernes 24 en la Estación Belgrano a partir de las 19.

Durante el fin de semana, El Invernal será el epicentro de la cultura, la música en vivo y la alta cocina, con una grilla diseñada para vivir tres jornadas inolvidables.

Este evento, que llega a su 13ª edición , es un punto de encuentro donde la gastronomía , la cerveza artesanal , el mundo del vino, la coctelería y las bebidas de autor se combinan con la excelencia culinaria y los shows de destacados artistas.

Una nueva edición del Invernal en la ciudad de Santa Fe gentileza

Aprender de grandes referentes de la gastronomía

Este año, el festival eleva su propuesta gastronómica con la presencia de referentes que combinan técnica, carisma y pasión por los fuegos.

Salvador Mazzocchi, el cocinero viral, llega a Santa Fe para revolucionar la Estación Belgrano. El ingeniero y cocinero, fenómeno de las redes sociales con su cuenta Salva la Cocina, se destaca por simplificar el arte de la parrilla y los fuegos, acercando platos de excelencia al público masivo. Se presentará el viernes desde las 21.30.

El sábado a las 21.30 será el turno del chef franco-argentino Christophe Krywonis, una de las máximas figuras de la gastronomía argentina. Con décadas de trayectoria y reconocido por su participación en programas como MasterChef, Bake Off y Dueños de la cocina, ofrecerá una experiencia culinaria para aprender y disfrutar.

El domingo, el chef Valentín "Cook" Grimaldi volverá a formar parte de El Invernal. Con más de dos décadas de carrera profesional, el ex head chef de Tastemade en Español, conductor en Sony Channel y autor del libro Rock en la cocina ya es una presencia habitual del festival.

También compartirán sus experiencias gastronómicas Gaspi Café, Carlos Avalle, Daniel Migno y Manu Café.

Shows con bandas icónicas

El lineup de esta edición recorre la identidad sonora argentina y combina los clásicos del rock nacional con la potencia de la escena local, a través de bandas y DJs en vivo.

El viernes llegará la mítica banda Los Abuelos de la Nada, con una presentación cargada de nostalgia y clásicos que atraviesan generaciones. También actuarán el santafesino Chino Mansutti, Sonidero Latino Free Style en el Patio de Fuegos y el cierre estará a cargo de Cristi Chemes DJ.

El sábado será el turno de Virus, que celebrará los 40 años de su emblemático álbum Locura. También subirán al escenario Itatí Barrionuevo, Matt Hungo & la Hot Band y el dúo Catalina y Benicio, integrado por Benicio Mutti Spinetta y Catalina Segura.

El domingo se presentará el santafesino Tavo Angelini, junto a Itatí Barrionuevo y su grupo, los cordobeses Living Viejo y Bravos Muchachitos, con un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y al Indio Solari.

Una experiencia para toda la familia

La edición 2026 suma un mercado de productores locales, que se integrará a los tradicionales stands gastronómicos y al Patio de Fuegos, ampliando la oferta de sabores y productos regionales.

Además, habrá un bar cervecero científico con la participación de los académicos Mariano Balbarrey, Sebastián Collins y Gabriel Vinderola.

Organizado por Beer Fest Group y con el acompañamiento de Cerveza Imperial, El Invernal propone una experiencia integral para todas las edades.

El evento es pet friendly, inclusivo, cuenta con propuestas para las infancias y mantiene su compromiso con el ambiente a través del uso del tradicional ecovaso, convertido ya en uno de los símbolos del festival.

Horarios y entradas para El Invernal

El viernes 24 de julio el festival abrirá sus puertas a las 19, mientras que el sábado 25 y el domingo 26 comenzará desde el mediodía. En las tres jornadas, las actividades se extenderán hasta pasada la medianoche.

Las entradas ya están disponibles a través del Instagram oficial @festivalinvernalstafe o mediante la plataforma de venta online. Los menores de 16 años ingresan sin cargo, siempre que estén acompañados por una persona adulta responsable.

Además, este año está disponible el Pack Invernal, que permite asistir a las tres jornadas del evento. Como ya es tradición, el sábado y el domingo al mediodía la entrada será libre y gratuita.