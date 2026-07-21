Avalancha es una banda tributo a Héroes del Silencio nacida en 2024 en Santa Fe, impulsada por la pasión y el respeto hacia una de las formaciones más influyentes del rock en español. El proyecto surge con la premisa de rendir un homenaje fiel, potente y emocional, recreando el espíritu y la energía que marcaron a generaciones.
Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio
Avalancha se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 24 de julio a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
La formación está integrada por Mauro Bär en voz, Joaquín López en guitarra solista, Julio Cantora en guitarra rítmica, Guille Acosta en bajo y Juan Gómez en batería. Juntos construyen un sonido sólido y auténtico, cuidando cada detalle musical y escénico para ofrecer una experiencia que conecta directamente con el fanatismo del público.
Avalancha apuesta a recorrer distintos escenarios y espacios culturales, llevando su devoción por Héroes del Silencio a cada lugar, compartiendo canciones que forman parte de la historia del rock y manteniendo viva la llama de una banda eterna.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187