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Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 24 de julio a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

21 de julio 2026 · 10:28hs
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Avalancha se presenta en Tribus

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Avalancha se presenta en Tribus

Avalancha es una banda tributo a Héroes del Silencio nacida en 2024 en Santa Fe, impulsada por la pasión y el respeto hacia una de las formaciones más influyentes del rock en español. El proyecto surge con la premisa de rendir un homenaje fiel, potente y emocional, recreando el espíritu y la energía que marcaron a generaciones.

La formación está integrada por Mauro Bär en voz, Joaquín López en guitarra solista, Julio Cantora en guitarra rítmica, Guille Acosta en bajo y Juan Gómez en batería. Juntos construyen un sonido sólido y auténtico, cuidando cada detalle musical y escénico para ofrecer una experiencia que conecta directamente con el fanatismo del público.

Avalancha apuesta a recorrer distintos escenarios y espacios culturales, llevando su devoción por Héroes del Silencio a cada lugar, compartiendo canciones que forman parte de la historia del rock y manteniendo viva la llama de una banda eterna.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

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