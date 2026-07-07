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Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

La novena edición de la Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en Santa Fe está abierto a toda la comunidad con entrada libre y gratuita

7 de julio 2026 · 11:54hs
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Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda Novena Edición

Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda Novena Edición
Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

El domingo 26 de julio, se realizará la 9.ª edición de la Fiesta de la Pachamama y Caña con Ruda, con entrada libre y gratuita. El encuentro, coorganizado por Solcuer ETC y la Municipalidad de Santa Fe, está abierto a toda la comunidad y tendrá lugar desde las 11 hasta las 17, en República de Siria entre Bulevar Gálvez y Castellanos.

Como ya es costumbre, durante esta edición se realizará la ceremonia de celebración del Día de la Pachamama. Además, habrá venta y degustación de caña con ruda, música en vivo, puestos gastronómicos y feria de emprendedores.

Actividades de la fiesta popular

La primera edición de la Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda se realizó en 2018. Nacida a modo de homenaje a nuestra Madre Tierra en su día, esta ceremonia se propone como una fiesta popular que rescata contenidos de identidad cultural, y nos une en el festejo con otras regiones del país y de Latinoamérica.

La novena edición continuará con el clásico encuentro al aire libre, en la intersección entre las calles República de Siria entre Bulevar Gálvez y Castellanos, con la organización de Solcuer ETC y la participación de los locales vecinos de Tribus Club de Arte, Café Martínez y Almacén de Cervezas.

La celebración del Día de la Pachamama convivirá con la degustación y venta al público de Caña con Ruda. Además, habrá una oferta gastrononómica de comidas típicas, espectáculos culturales y actividades recreativas. Como es clásico, tendrá lugar una Feria de Emprendedores en el local de República de Siria 3530.

Agradecimiento y encuentro

Esta conmemoración rescata contenidos de identidad cultural, que nos une en el festejo con otras regiones del país, y de Latinoamérica, que consiste en homenajear el 1 de agosto a la Pachamama, Nuestra Madre Tierra.

La fiesta se celebra después del Año Nuevo aborigen del solsticio de invierno (21 de junio), y antes del resurgir de las flores y de las fertilizantes lluvias del equinoccio de primavera. Marca el retorno de la Pachamama desde las profundidades adonde se ha replegado durante su descanso invernal para mantener la vida desde las raíces. Es una fiesta popular de agradecimiento y encuentro con el otro.

El 1 de agosto se comienza con el brebaje de caña macerada con ruda. El imaginario popular dice que "trae suerte para el año" y “salud para que las pestes de agosto no te lleven”. Siempre significa prevención para los males y renovación de energías. El objetivo es reivindicar una costumbre, con la fecha que da origen a esa tradición y poner en valor en la región el homenaje como un compromiso de cuidado y respeto a la naturaleza, que aliente el trabajo amoroso con la tierra, a través de huertas personales y comunitarias.

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