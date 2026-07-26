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El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Después de la inesperada derrota frente a Chaco For Ever, el plantel de Colón se fue sin hablar. En una noche marcada por una alarmante merma de rendimiento

Ovación

Por Ovación

26 de julio 2026 · 19:01hs
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El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

UNO Santa Fe | José Busiemi

La derrota de Colón ante Chaco For Ever no solo dejó preocupación por el resultado y el funcionamiento. También marcó el inicio de un cierre de jornada sin voces dentro del plantel. Tras el 1-0 sufrido en el Brigadier López, los futbolistas optaron por no hablar y abandonaron el estadio mientras Ezequiel Medrán brindaba la conferencia.

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El contexto invitaba a escuchar explicaciones. El Sabalero llegaba a un partido que podía representar un punto de inflexión en la pelea por los primeros puestos, sobre todo después de que Deportivo Morón goleara a Ferro, resultado que le abría la posibilidad de descontarle unidades al líder de la Zona A.

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Sin embargo, nada salió como estaba previsto. Colón volvió a mostrar una versión deslucida, careció de respuestas futbolísticas y terminó perdiendo ante el último de la tabla. Como si fuera poco, también dejó atrás un invicto como local que había sido uno de sus principales respaldos durante el campeonato.

Los jugadores de Col&oacute;n salieron justo cuando Medr&aacute;n daba la conferencia.

Los jugadores de Colón salieron justo cuando Medrán daba la conferencia.

Silencio en Colón ante el mal momento

En medio de ese escenario, toda la atención se trasladó a la zona mixta. Además de la palabra del entrenador, existía expectativa por conocer la postura de los protagonistas dentro de la cancha, especialmente después de una actuación que volvió a generar fuertes silbidos desde las tribunas.

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Pero esa posibilidad nunca llegó. Los jugadores se retiraron sin dialogar con los medios, por lo que Medrán fue el único representante del club que analizó públicamente la derrota y el delicado momento futbolístico del equipo. El vestuario quedó envuelto en un clima de evidente frustración, aunque también dejó la sensación de una oportunidad perdida para llevar un mensaje a los hinchas, que volvieron a expresar su descontento por el presente del equipo.

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Con dos derrotas consecutivas, un rendimiento en baja y una chance desaprovechada para recortar distancias en la tabla, Colón atraviesa uno de sus momentos más sensibles de la temporada. Esta vez, el silencio del plantel habló tanto como el resultado.

Colón Chaco For Ever Ezequiel Medrán
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