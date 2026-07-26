Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia aburrieron en el José Fierro

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 en el Jardín de la República por la fecha 1 del Clausura

Independiente Rivadavia no pudo convertir en un partido en el que fue superior, aunque sin generar gran cantidad de jugadas de gol, y empató esre 0-0 con Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Monumental José Fierro, la llegada de mayor peligro fue de la visita, con un mano a mano desaprovechado por el defensor Juan Manuel Elordi a los 34 minutos del segundo tiempo.

La igualdad mantiene al elenco mendocino en el primer puesto de la tabla anual, con 35 puntos, mientras que el Decano es decimoséptimo con 15 unidades, siete por encima del puesto de descenso.

En la próxima fecha, la Lepra mendocina jugará como local ante Huracán el jueves 30 de julio, a las 19, mientras que los dirigidos por Julio César Falcioni deberán visitar a Central Córdoba el mismo día, a las 21.15, por el Clásico del Norte.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, cuando un desborde por derecha terminó en un centro al punto del penal para el cabezazo del delantero Leandro Díaz, cuyo remate a contrapié fue detenido por el arquero Nicolás Bolcato.

A los 14 minutos, el mediocampista Matías Fernández desequilibró por izquierda, llegó hasta el fondo y metió un centro atrás que el guardameta Luis Ingolotti apenas pudo rozar, para que luego recorra todo el arco de forma paralela a la línea y muy lentamente hasta salir por el otro lado, ya que el carrilero Luciano Gómez no la alcanzó a empujar.

A los 38 minutos, un centro desde la derecha cruzó todo el área, luego del forcejeo del atacante Álex Arce para lograrlo prolongar, y fue rematado por el segundo poste por el delantero Fabrizio Sartori, sin puntería.

Ya en el complemento, a los 14 minutos, un centro peinado por Arce le quedó a Sartori, de espaldas al arco, que pudo definir mientras caía al piso, con un tiro que salió cruzado y ancho.

Sólo un minuto después volvió a acercarse el Decano, mediante un remate lejano del joven mediocampista Lautaro Godoy, que salió cerca del ángulo izquierdo de Bolcato.

A los 34 minutos, Arce bajó con el pecho una pelota dentro del área y dejó mano a mano al lateral Juan Manuel Elordi, que tardó en decidir y permitió que Ingolotti achique los espacios y detenga su remate.

El resumen de Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia