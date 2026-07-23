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"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Con música en vivo, danza y actuación, "Baruyos de una noche" llegará este sábado 25 de julio al Teatro Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe. La propuesta reunirá a destacados artistas locales en un homenaje a los grandes clásicos del tango argentino

23 de julio 2026 · 11:56hs
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Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

La agenda cultural de Santa Fe suma una nueva propuesta para los amantes del tango. El próximo sábado 25 de julio, a las 21, el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957) abrirá sus puertas para recibir "Baruyos de una noche", un espectáculo que combina música en vivo, danza y actuación en un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del género.

La producción estará encabezada por Baruyo, Tango y Más, formación integrada por Naty Sánchez Deicas, Felicitas Mántaras, Aníbal Candia y Maxi Antas, cuatro artistas que comparten la pasión por la música ciudadana y el compromiso con la preservación y difusión del tango argentino.

Músicos en vivo y bailarines en escena

Uno de los grandes atractivos del espectáculo será la presencia de un quinteto instrumental en vivo, al que se sumará un guitarrista invitado, conformando una agrupación de reconocidos músicos.

El elenco musical estará integrado por:

  • Juan Aneiros Monti, en piano.
  • Lucila Gerelli, en viola.
  • Victoria Díaz Geromet, en violín.
  • Melina Gómez, en contrabajo.
  • Tomás Padilla, en bandoneón.
  • Sebastián López, en guitarra.

A ellos se sumarán los bailarines Silvana Ruiz y Eduardo Gómez Couto, quienes aportarán la fuerza, la elegancia y la pasión características de la danza tanguera.

Cuatro historias unidas por el tango

La propuesta artística irá más allá del concierto tradicional. A través de un hilo narrativo, el espectáculo enlazará cuatro historias que combinarán interpretación musical, actuación y danza, otorgando identidad al nombre "Baruyos de una noche".

La dirección y puesta en escena estará a cargo de Raquel Romero Acuña, quien propone una experiencia artística pensada para acercar el tango a nuevos públicos sin perder la esencia de su tradición.

Un homenaje a un patrimonio cultural argentino

El repertorio recorrerá las grandes composiciones de la denominada Edad de Oro del tango, junto con clásicos que marcaron la historia del género y que continúan vigentes en la cultura popular.

Con esta propuesta, los organizadores buscan contribuir a la preservación y difusión del tango, una de las expresiones más representativas de la identidad argentina, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

tango teatros Luz y Fuerza

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