Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Así quedó la tabla de la zona A tras la caída de Colón y el triunfo de Morón

Por la 22ª fecha de la zona A, Ferro sigue arriba tras la caída ante Morón, pero la distancia es menor. Colón volvió a tropezar y dejó escapar una chance ideal

Ovación

Por Ovación

26 de julio 2026 · 20:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Así quedó la tabla de la zona A tras la caída de Colón y el triunfo de Morón

UNO Santa Fe | José Busiemi

La lucha por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional sumó un nuevo capítulo y dejó un escenario mucho más apretado. La fecha 22 modificó el panorama de los equipos que pelean por el ascenso, con resultados que nadie pasó por alto. Colón, el gran perdedor.

El gran impacto llegó en Morón, donde el Gallito protagonizó una actuación contundente para golear 4-0 a Ferro. El equipo de Walter Otta le quitó el invicto reciente al Verdolaga, le cortó una racha de cinco triunfos consecutivos y redujo la diferencia con el líder.

• LEER MÁS: Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

Pese al duro traspié, Ferro continúa en lo más alto con 43 puntos, aunque ahora Deportivo Morón quedó como escolta con 38, además de tener un partido menos.

El gran perdedor de la jornada fue Colón. El conjunto de Ezequiel Medrán tenía la posibilidad de aprovechar la caída del puntero para acercarse en la tabla, pero terminó perdiendo 1-0 como local frente a Chaco For Ever, el último de la zona. El Sabalero se mantuvo con 35 unidades y dejó pasar una oportunidad inmejorable para meterle presión a Ferro.

La pelea tampoco da respiro porque los perseguidores siguen sumando. Ciudad Bolívar había dado el primer golpe el sábado al vencer 2-1 a Estudiantes de Caseros como visitante y alcanzó los 34 puntos. Este domingo fue el turno de Godoy Cruz, que derrotó 2-1 a Central Norte y llegó a 31, manteniéndose expectante en la zona de clasificación.

Así, la parte alta de la tabla quedó con Ferro al frente (43), seguido por Morón (38), Colón (35), Ciudad Bolívar (34) y Los Andes (33), en un campeonato donde cada fecha puede modificar el panorama de la lucha por el ascenso.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional

Colón, el gran perdedor de la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional.

Colón, el gran perdedor de la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional.

Colón Primera Nacional tabla
Noticias relacionadas
medran, de frente en colon: seria irresponsable no hacernos cargo de esta situacion

Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

el uno por uno de colon en la derrota ante chaco for ever

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

colon no reacciona, perdio de nuevo contra el ultimo y volvio a irse silbado

Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

la gente de colon volvio a mostrar su pasion y color para el duelo ante chaco for ever

La gente de Colón volvió a mostrar su pasión y color para el duelo ante Chaco For Ever

Lo último

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El ciclo de Medrán en Colón quedó en duda luego de perder el invicto en Santa Fe

El ciclo de Medrán en Colón quedó en duda luego de perder el invicto en Santa Fe

Riestra dio la nota al vapulear a Boca en el inicio del Clausura

Riestra dio la nota al vapulear a Boca en el inicio del Clausura

Último Momento
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El ciclo de Medrán en Colón quedó en duda luego de perder el invicto en Santa Fe

El ciclo de Medrán en Colón quedó en duda luego de perder el invicto en Santa Fe

Riestra dio la nota al vapulear a Boca en el inicio del Clausura

Riestra dio la nota al vapulear a Boca en el inicio del Clausura

Llevaban un carro de supermercado con bolsas de cemento y una puerta: recuperaron materiales robados a la escuela Nueva Esperanza

Llevaban un carro de supermercado con bolsas de cemento y una puerta: recuperaron materiales robados a la escuela "Nueva Esperanza"

Desde Rosario, el Socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia el 2027

Desde Rosario, el Socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia el 2027

Ovación
Medrán, de frente en Colón: Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación

Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

Así quedó la tabla de la zona A tras la caída de Colón y el triunfo de Morón

Así quedó la tabla de la zona A tras la caída de Colón y el triunfo de Morón

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Riestra dio la nota al vapulear a Boca en el inicio del Clausura

Riestra dio la nota al vapulear a Boca en el inicio del Clausura

Morón le dio una paliza a Ferro y acortó distancias en la cima de la zona A

Morón le dio una paliza a Ferro y acortó distancias en la cima de la zona A

Policiales
Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición