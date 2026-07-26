Así quedó la tabla de la zona A tras la caída de Colón y el triunfo de Morón

Por la 22ª fecha de la zona A, Ferro sigue arriba tras la caída ante Morón, pero la distancia es menor. Colón volvió a tropezar y dejó escapar una chance ideal

La lucha por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional sumó un nuevo capítulo y dejó un escenario mucho más apretado. La fecha 22 modificó el panorama de los equipos que pelean por el ascenso, con resultados que nadie pasó por alto. Colón , el gran perdedor.

El gran impacto llegó en Morón, donde el Gallito protagonizó una actuación contundente para golear 4-0 a Ferro. El equipo de Walter Otta le quitó el invicto reciente al Verdolaga, le cortó una racha de cinco triunfos consecutivos y redujo la diferencia con el líder.

• LEER MÁS: Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

Pese al duro traspié, Ferro continúa en lo más alto con 43 puntos, aunque ahora Deportivo Morón quedó como escolta con 38, además de tener un partido menos.

El gran perdedor de la jornada fue Colón. El conjunto de Ezequiel Medrán tenía la posibilidad de aprovechar la caída del puntero para acercarse en la tabla, pero terminó perdiendo 1-0 como local frente a Chaco For Ever, el último de la zona. El Sabalero se mantuvo con 35 unidades y dejó pasar una oportunidad inmejorable para meterle presión a Ferro.

La pelea tampoco da respiro porque los perseguidores siguen sumando. Ciudad Bolívar había dado el primer golpe el sábado al vencer 2-1 a Estudiantes de Caseros como visitante y alcanzó los 34 puntos. Este domingo fue el turno de Godoy Cruz, que derrotó 2-1 a Central Norte y llegó a 31, manteniéndose expectante en la zona de clasificación.

Así, la parte alta de la tabla quedó con Ferro al frente (43), seguido por Morón (38), Colón (35), Ciudad Bolívar (34) y Los Andes (33), en un campeonato donde cada fecha puede modificar el panorama de la lucha por el ascenso.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional