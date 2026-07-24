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Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Un operativo de Gendarmería Nacional, coordinado por la Mesa de Inteligencia Criminal, permitió el secuestro de la droga. El cargamento, cuyo valor en Santa Fe se estima entre US$ 17.000 y US$ 20.000 por kilo, supera los US$ 7 millones.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de julio 2026 · 10:51hs
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Gendarmería secuestró 388 kilos de cocaína ocultos en cisternas de camiones bolivianos en la ruta nacional 34

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Gendarmería secuestró 388 kilos de cocaína ocultos en cisternas de camiones bolivianos en la ruta nacional 34

Durante la madrugada de este viernes, pasadas la 1, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) realizaron un importante procedimiento sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 210, en jurisdicción de la localidad de Susana, departamento Castellanos, donde secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en el interior de dos camiones cisterna de origen boliviano que transportaban combustible.

En el marco de un operativo de Prevención Activa, los gendarmes detuvieron la marcha de ambos vehículos para realizar controles de rutina. Al inspeccionar la parte superior de las unidades y abrir las cisternas, advirtieron la presencia de mochilas ocultas en su interior.

Ante el hallazgo, los efectivos dieron aviso a la Fiscalía Federal de Rafaela, que ordenó el traslado de los dos camiones hasta la sede del Escuadrón de Seguridad Vial "Rafaela" para profundizar la inspección.

Gendarmería secuestró 388 kilos de cocaína ocultos en cisternas de camiones bolivianos en la ruta nacional 34

Gendarmería secuestró 388 kilos de cocaína ocultos en cisternas de camiones bolivianos en la ruta nacional 34

Hallaron 370 ladrillos de cocaína

Ya en la dependencia de Gendarmería, y con la presencia de testigos, los uniformados volvieron a abrir las cisternas y retiraron las mochilas. En su interior encontraron 370 ladrillos envueltos, que fueron sometidos al narcotest, el cual arrojó resultado positivo para cocaína.

El pesaje oficial confirmó un total de 388 kilos de droga, que quedaron secuestrados bajo cadena de custodia.

Gendarmería secuestró 388 kilos de cocaína ocultos en cisternas de camiones bolivianos en la ruta nacional 34

Una modalidad utilizada por organizaciones narcocriminales

Desde la Mesa de Inteligencia Criminal Estratégica de Gendarmería, que funciona en la sede de la Región II en Rosario, explicaron que esta modalidad de transporte ya fue detectada en otros países de Latinoamérica.

El método consiste en ocultar la cocaína dentro de las cisternas de camiones que trasladan combustible, aprovechando que el intenso olor de los hidrocarburos dificulta la detección de la droga, incluso mediante el uso de perros entrenados.

Además, indicaron que los operativos sobre las rutas nacionales son planificados desde el área de Operaciones de Gendarmería Nacional, con sede en el edificio Centinela de Buenos Aires, y coordinados con las distintas regiones del país. El procedimiento realizado esta madrugada forma parte de esa estrategia de control.

Gendarmería secuestró 388 kilos de cocaína ocultos en cisternas de camiones bolivianos en la ruta nacional 34

Gendarmería secuestró 388 kilos de cocaína ocultos en cisternas de camiones bolivianos en la ruta nacional 34

Tres detenidos y una causa federal

Tras el secuestro del cargamento, la novedad fue informada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería, que puso el procedimiento en conocimiento del fiscal federal Federico Grimm.

El funcionario judicial ordenó que los tres ciudadanos bolivianos que viajaban en los camiones permanezcan detenidos, sean correctamente identificados y alojados en la dependencia de la fuerza federal.

Asimismo, dispuso el secuestro de los dos camiones, de los teléfonos celulares de los aprehendidos y que la droga permanezca bajo cadena de custodia. La causa fue caratulada provisoriamente como infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, que sanciona los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes.

• LEER MÁS: Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Ruta 34 secuestro cocaína camiones
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