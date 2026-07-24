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Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Fue el corolario de una investigación que involucra directamente a un menor. Durante el allanamiento secuestraron un arma de fuego de fabricación casera y una prenda de vestir de interés para una causa que involucra a un menor.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de julio 2026 · 22:30hs
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Santo Tomé: la PDI allanó una casa y hallan elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y hallan elementos probatorios en una causa de violencia de género

En las últimas horas de este viernes, cuando pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron un allanamiento en una vivienda del barrio Las Vegas de la ciudad de Santo Tomé, en el marco de una investigación por una causa de violencia de género que involucra a un menor de edad.

Los pesquisas luego de la irrupción revisaron cada una y todas las dependencias que componen el inmueble, y secuestraron elementos considerados probatorios y cruciales para el esclarecimiento de los graves delitos denunciados e investigados.

Elementos probatorios incriminantes

La medida judicial se desarrolló en el contexto de una investigación por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas. Durante la requisa del inmueble, los investigadores secuestraron un arma de fuego de fabricación casera y una campera deportiva considerada de interés para el avance de la causa.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, que la puso en conocimiento de la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente, quien ordenó el secuestro formal de los elementos incautados y las diligencias de rigor para la continuidad de la causa, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género.

Santo Tomé PDI Violencia de Género elementos
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