Incertidumbre y preocupación en el mundo del fútbol amateur

Los organizadores de las diferentes ligas de fútbol independientes de Santa Fe y la región se reunieron en las últimas horas para tratar la problemática que están atravesando como consecuencia de no haber podido retomar sus actividades como consecuencia de la cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.

Incluso emitieron un comunicado, con el siguiente título: "Incertidumbre y preocupación en el mundo fútbol". En dicho encuentro estuvieron representadas todas las ligas amateur de Santa Fe capital, como consecuencia del reclamo de mas 15.000 jugadores de fútbol de la región que piden volver a jugar .

Es que consideran que se habilitaron varios deportes en la región y no ven fundamentos suficientes por los cuales se les impide volver a jugar al fútbol, ya que consideran que es un deporte social y un ADN de los sábados santafesinos.

Las ligas se encuentran a la esperas del protocolo correspondiente para comenzar a evaluar las diferentes alternativas para poder volver a la actividad, debido a las serias consecuencias económicas que les trajo aparejadas el receso obligatorio por la cuarentena del coronavirus.

Uno de los organizadores de una de las Ligas de fútbol amateur más importantes que tiene la región, manifestó: "Los sábados le damos trabajo a más de 50 personas, en gente de seguridad y que vive de eso solamente. Trabajan viernes y sábados en boliches y a la tarde los sábados con nosotros. Hace tres meses que están sin trabajar, también a los veedores, a la gente que pinta la cancha, que cortan los yuyos, los chicos de la cantina y los árbitros, que el 99% viven solamente de esta actividad. Están todos desesperados".

"Hice muchas inversiones, tengo 45 años, vendí todo lo que tenía y me dediqué a esto. No tengo fondos, estoy seriamente afectado. Pero no hay cómo salir adelante, cuando volvamos deberemos varios meses, con muchos intereses. Estamos enojados porque hay otros rubros de magnitud de contagios están habilitados. Hay una presión terrible de la gente que quiere jugar, es una descarga a tierra, más que nunca se necesita luego de gran encierro. No hay casos en Santa Fe por lo que no se entiende que se corte esta actividad de esta manera", cerró uno de los organizadores de una de las principales ligas de la región.