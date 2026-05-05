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Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Dos procedimientos policiales dejaron siete detenidos: seis menores de entre 14 y 17 años y un joven de 18 vinculado a la banda de Los Pirañitas

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de mayo 2026 · 11:37hs
Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Durante la madrugada de este martes, varios menores fueron apresados en dos puntos cercanos de la ciudad de Santa Fe, en el marco de dos procedimientos policiales.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de avenida Freyre y Crespo, durante un operativo ejecutado por la Brigada Motorizada. Allí, un grupo de jóvenes fue sorprendido cuando intentaba robar una bicicleta perteneciente a la Municipalidad de Santa Fe. Como resultado, dos de ellos fueron aprehendidos: uno de 14 años y otro de 18, este último señalado como integrante de la banda “Los Pirañitas”, del barrio Guadalupe Oeste.

El segundo procedimiento tuvo lugar en avenida Urquiza y Suipacha, donde operadores de las cámaras de videovigilancia detectaron a un grupo de cinco jóvenes que merodeaban vehículos estacionados, aparentemente intentando abrirlos. En este caso, intervino el Comando Radioeléctrico, cuyos efectivos lograron la aprehensión de los cinco sospechosos. A uno de ellos le secuestraron un revólver calibre .22 sin municiones.

Por tratarse en su mayoría de adolescentes, todos fueron trasladados a la Comisaría 11ª, donde funciona la dependencia destinada a menores.

Situación procesal

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien definirá la situación del joven de 18 años.

En tanto, la Fiscalía de Menores en turno evaluará la situación de los adolescentes de entre 16 y 17 años, mientras que los menores de menor edad serían reintegrados a sus familias, conforme a lo que disponga la Justicia.

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