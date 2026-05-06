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Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos por homicidio y dos tentativas, entre ellos "Hamburguesita"

La PDI y el Cuerpo Guardia de Infantería ejecutaron los procedimientos en las manzanas 2, 3 y 6 del costero distrito. Entre los aprehendidos figura el delincuente conocido como "Hamburguesita"

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de mayo 2026 · 14:15hs
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos por homicidio y dos tentativas, entre ellos Hamburguesita

En las primeras horas de este miércoles, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I —área Homicidios— y oficiales especialistas en irrupción del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) ejecutaron de manera simultánea y coordinada ocho allanamientos en el barrio costero de Alto Verde, en el marco de una investigación por un homicidio y dos tentativas ocurridos en ese distrito, sumados a otros hechos de violencia extrema registrados en los primeros cuatro meses del año.

Los procedimientos se realizaron en las manzanas 2, 3 y 6 de la barriada, y su despliegue coordinado permitió evitar cualquier posibilidad de fuga o alerta entre los investigados.

Los cuatro principales investigados, aprehendidos

Como resultado de las irrupciones, los efectivos lograron aprehender a cuatro personas: A.D.R., de 24 años; C.A.G., de 53; J.C.G., de 27; y G.E.C., de 23. Entre ellos se encuentra el individuo conocido en el ambiente delictivo por el apodo de "Hamburguesita", señalado como autor de distintas tropelías que alteran la convivencia en la zona.

Otras dos personas —J.O.O., de 33 años, y M.A.A., de 41— fueron demoradas e identificadas en los procedimientos en aplicación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial, tras lo cual recuperaron la libertad.

Secuestro de elementos incriminantes

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró una serie de elementos de interés para la causa judicial: teléfonos móviles, municiones calibre .38, 29 envoltorios de cocaína, plantines y una planta de cannabis, y $592.700 en efectivo.

Por disposición de los fiscales intervinientes, los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia, donde deberán responder por los graves hechos que motivaron la investigación.

Alto Verde allanamientos homicidio
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