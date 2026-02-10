Babasónicos llega a Santa Fe

Tras largos días de run run en redes la noticia fue confirmada por Harlem Shows. Babasonicos se presenta en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión el viernes 19 de junio. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 12 a las 12 hs a través de www.harlem.com.ar.

Las calles hablaron primero. Frases icónicas de Babasonicos aparecieron empapeladas en distintos puntos de Santa Fe y, casi al mismo tiempo, Harlem publicó un video anunciando que este martes habría novedades. Hoy se confirma lo que muchos ya intuían: Babasonicos vuelve a la ciudad y se presentará el 19 de junio en el Estadio Unión.

La banda llega para presentar “Cuerpos Vol. 1”, su nuevo álbum, en el marco de una seguidilla de shows que viene marcando agenda en todo el país. Un show que combina estreno de material, recorrido por clásicos y una puesta que reafirma el lugar de Babasonicos como una de las propuestas más influyentes y vigentes de la música argentina.

Sobre Babasónicos

Babasonicos es una de las bandas más influyentes y provocadoras del rock argentino. Con más de 30 años de trayectoria, supieron reinventarse disco a disco, mezclando rock, pop y electrónica con una identidad estética propia que marcó generaciones.

Liderada por Adrián Dárgelos, la banda es hacedora de un repertorio de clásicos que atraviesa épocas y públicos: Irresponsables, Yegua, Putita, Carismático, Microdancing, Los Calientes, Pijamas, El Loco y La Pregunta, entre muchos otros.

Desde sus inicios en los 90 hasta hoy, Babasonicos mantuvo una búsqueda constante, consolidándose como una banda referente en Latinoamérica, con shows masivos y giras internacionales. Su nuevo álbum, Cuerpos Vol. 1, confirma esa evolución permanente y llega acompañado por una gira que vuelve a ponerlos en el centro de la escena.

Íconos de actitud, sonido y estilo, Babasonicos sigue demostrando que el cambio también puede ser una forma de permanencia.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas se podrán adquirir a partir de este jueves 12 de febrero con tarjeta de crédito o débito a través de www.harlem.com.ar por $70.000 más service charge. Además, podrás abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago.

También podrás adquirir tickets físicos en efectivo (sin costo de servicio) en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), en Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y en Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).