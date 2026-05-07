Capibaras vuelve a jugar de local en Santa Fe Rugby

Por la 11° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras y Yacaré se medirán este viernes 8 a partir de las 20 en las instalaciones que Santa Fe RC posee en Sauce Viejo

La segunda fecha de la segunda ronda del Súper Rugby Américas se abrirá el próximo viernes 8 de mayo, más precisamente en la cancha que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo. Y Capibaras, la franquicia del Litoral, que participa por primera vez del torneo, se medirá con Yacaré de Asunción del Paraguay . El kick off está previsto para las 20, y será con el arbitraje de Tomás Bertazza de Buenos Aires.

El encuentro entre Capibaras XV y Yacaré será el tercero en la historia entre las dos franquicias del torneo, ya que el primer encuentro se produjo en plena pretemporada en la provincia de Corrientes, con un cotejo que terminó empatado en 57 puntos. Luego, ya de manera oficial, Capibaras lo dio vuelta y se impuso en el final por 13 a 12 en la cuarta fecha en el Estadio Héroes de Curupayty de Paraguay, con el recordado penal del Colo Dogliani.

En la presente jornada de jueves 7 de mayo, a partir de las 20, en los altos de la Chopería Santa Fe, ubicado en San Jerónimo 3498 de la capital provincial, se realizará la presentación oficial del choque entre Capibaras con Yacaré XV. La misma contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales, referentes del rugby, capitanes y entrenadores de ambos equipos. Por otro lado, hay que señalar que continúa la venta de entradas para el cotejo entre argentinos y paraguayos en Sauce Viejo. Para asegurarse un lugar en el partido hay que ingresar a ticketway.com.ar. Los mayores abonarán 15.000 pesos, y 10.000 los menores.

El capitán de la franquicia litoraleña aseguró tras el triunfo ante Pampas que "fue muy parecido al partido que jugamos allá. Por el momento prolijo, pero logramos prevalecer. Por momentos ellos hicieron lenta la pelota y no pudimos resolverlo. Pero cuando volábamos al ruck y la pelota salió en menos de un segundo, entonces fue bueno. Siempre intentamos jugar, tuvimos que agachar la cabeza en el final, pero salió bien".

"El objetivo que tenemos para lo que viene es terminar entre los dos primeros para jugar en la otra instancia de local. Ojalá podamos clasificar primeros. Igualmente, vamos paso a paso, y segundo tampoco está mal clasificar y aunque no sea entre los primeros. Pero el primer objetivo que tenemos es entrenar duro en la semana, pensar bien en Yacaré y ya luego tendremos tiempo de pensar en lo que venga" sostuvo el tercera línea formado en Duendes de Rosario.

Por su parte, el santafesino Manuel Bernstein comentó que "estoy muy contento, creo que con Pampas pudimos dominar, sobre todo en defensa, se mostró una buena imagen. Obviamente fue importante el apoyo de la gente, y esperemos que se repita con Yacaré en Santa Fe. La verdad que estuvo espectacular la victoria, así que nada, me fui muy conforme pero ya ahora hay que pensar en lo que viene".

El jugador de CRAI subrayó que "nosotros tenemos que ir semana a semana, seguir mejorando. Es más difícil mejorar cuando ganás, porque hay muchas emociones, pero bueno, el lunes ya volvimos a la oficina a entrenar y a seguir mejorando. Pensar primero en Yacaré, y lógicamente con la meta de buscar clasificar".

El entrerriano Guido Chesini explicó que "ante Pampas el contacto estuvo muy duro, el pack entero quedó raspado, pero ya lo habíamos tenido que afrontar con Tarucas y ahora no fue la excepción. Con un contacto tremendo, sobre todo los equipos argentinos, que por ahí tenemos el mismo sistema, la misma manera de correr y de plasmar el juego, pero por suerte logramos ganar y sacarnos la espina de lo que fue el partido de la ida".

Tarugo, oriundo de Concordia, resaltó que "el equipo sigue creciendo, partido a partido se va a ver una historia diferente. Creo que se está generando algo muy lindo, pero no tengo dudas de que vamos a convertirno en un grupo de amigos. Somos un equipo que ha evolucionado afuera y dentro de la cancha. Estamos jugando por el otro, dejando todo en el campo de juego, y eso es muy importante".

Súper Rugby Américas

-Programación 11° fecha

Viernes 8/5: Capibaras vs. Yacaré XV (en Santa Fe Rugby)

Sábado 9/5: Selknam vs. Dogos XV

Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas

-Posiciones: Dogos 41; Pampas 38, Capibaras 35, Selknam 35, Tarucas 24, Peñarol 21, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.