Poletti defendió el radar de Marcial Candioti y dijo que tiene cifras que demuestran su eficacia para bajar la velocidad

El intendente salió al cruce de la aprobación del Concejo Municipal, que votó a favor de analizar el retiro del dispositivo impulsado por La Libertad Avanza.

Luego de que el Concejo Municipal de Santa Fe aprobara el proyecto de la concejala Ana Cantiani (La Libertad Avanza) para evaluar el retiro del radar con fotomultas ubicado en Marcial Candioti al 2700 , el intendente Juan Pablo Poletti salió a responder y a matizar el alcance de la medida votada en el recinto.

El mandatario local fue contundente al aclarar qué implica la decisión del Concejo. "Lo que se aprobó la otra vez fue una factibilidad que se aprueban de cuatro a cinco por sesión. Después que se haya anunciado que se iba a sacar, no es así ", enfatizó Poletti, remarcando que la aprobación no equivale a una orden de retiro sino a una evaluación en curso.

En ese sentido, el intendente reafirmó que el Ejecutivo Municipal tiene los datos y que los analizará antes de tomar cualquier decisión. "Lo que nosotros evaluamos y tenemos los datos, y se los voy a mostrar, es cómo ese radar —del que la gente se enteró que está— baja la velocidad", señaló.

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Accidentes

Poletti defendió la función preventiva del dispositivo y recordó el origen de su instalación. "Ese radar cuando se colocó fue a través de un accidente fatal", subrayó, apuntando a quienes lo califican como meramente recaudatorio. "A veces es fácil hablar atrás de un escritorio, pero los que estuvimos en hospitales y trabajamos sobre accidentología y mapa de calor sabemos que muchas veces se dice que son recaudatorios", afirmó.

El jefe comunal también planteó que la visibilidad del radar es parte esencial de su funcionamiento: "El radar tiene que ser visible, tenemos que poner la cartelería porque lo que queremos es que realmente el radar haga que uno sepa que tiene que bajar la velocidad".

Sobre el debate entre radares y reductores físicos de velocidad —alternativa propuesta por Cantiani—, Poletti no descartó ninguna herramienta pero insistió en la importancia de trabajar con datos fehacientes: "Tienen que estudiar, trabajar sobre los datos, y los datos son fehacientes: estas medidas de ordenamiento territorial lo que hacen es bajar la accidentología".

"Ojalá no recaudemos por multa"

En uno de los pasajes más contundentes de su declaración, el intendente invirtió el argumento recaudatorio: "Ojalá no recaudemos por multa, porque si los ciudadanos respetamos, nadie se lleva una multa. Lo que hay que respetar es la norma de tránsito".

Poletti cerró su postura con un compromiso personal: "Yo no voy a descansar hasta que la ciudad de Santa Fe baje la accidentología vial, que es una de las principales causas de muerte en los ciudadanos santafesinos".